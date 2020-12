Das Gezerre um Bayerns Büchereien und Bibliotheken während der Corona-Pandemie nimmt kein Ende: Wegen der elften bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung sind Bibliotheken und öffentliche Büchereien derzeit generell für den Publikumsverkehr geschlossen. Bis vor kurzem war zumindest noch eine Ausleihe von Büchern möglich. Doch wegen der hohen Infektionszahlen ist das sogenannte "Click & Collect", also das Abholen von bestellten Büchern, mittlerweile ebenfalls untersagt. Alle öffentlichen Büchereien und wissenschaftlichen Bibliotheken werden nun genauso behandelt wie jene Einzelhändler, die aktuell geschlossen haben müssen. Es besteht allerdings nach wie vor die Möglichkeit der Online-Leihe, also die Arbeit mit digital verfügbaren Schriften, sowie der Versandleihe per Post. Ebenso ist der Leihverkehr über Lieferdienste möglich.