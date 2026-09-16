Was haben Plüschaffen mit Viktor Orbán zu tun? Der ungarische Schriftsteller Márió Z. Nemes findet da so manche Verbindung – und sieht auch die politische Entwicklung in Deutschland mit Sorge.

Am 12. April 2026 ist Márió Z. Nemes gemeinsam mit Freunden auf einer Wahlparty in Budapest. Nicht nur wird an diesem Tag Viktor Orbáns Fidesz-Partei nach 16 Jahren abgewählt. Durch die Zweidrittelmehrheit der Tisza-Partei im Parlament ist außerdem der Weg für tiefgreifende politische Reformen des vom Autoritarismus gezeichneten Landes frei. In den Straßen der Stadt spürt Nemes die Euphorie der feiernden Menschen, wird von ihr mitgerissen. Heute beschreibt er diesen Moment als „sehr intensiv, vielleicht sogar zu intensiv für mich“, dabei zieht er an seiner Zigarette.