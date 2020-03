Literatur kann zur Erinnerung zwingen, davon ist der Münchner Autor Pierre Jarawan überzeugt und zeigt es in seinem zweiten Roman "Ein Lied für die Vermissten". Das Buch handelt von den Menschen, die im libanesischen Bürgerkrieg verschwanden, und von deren Familien, die nach wie vor keine Gewissheit haben, ob ihre Angehörigen noch leben oder bereits tot sind. Es ist ein großes, politisches Thema. Und es klingt ziemlich gewaltig. Doch Jarawan hat sich die Leichtigkeit des Erzählens bewahrt, die er bereits in seinem mehrfach übersetzten Debüt an den Tag legte.

Der 34-jährige Autor, Sohn einer Deutschen und eines Libanesen, stellt einen jungen Ich-Erzähler ins Zentrum. Amin hat die Zeit des Bürgerkriegs in Deutschland verbracht. Er ist Waise, seine Großmutter zieht ihn auf. Als Amin im Teenager-Alter ist, kehren die beiden Mitte der Neunzigerjahre nach Beirut zurück. Hier lernt der Ich-Erzähler ein zerrissenes Land kennen, zugleich erfährt er nach und nach, dass seine Eltern zu den mehr als 17 000 Menschen gehören, die seit dem Bürgerkrieg vermisst sind.

Jarawan setzt auf die Zugänglichkeit seines Romans, weshalb "Ein Lied für die Vermissten" zwar ein politisches Thema zum Kern hat, aber als Coming-Of-Age-, Freundschafts- und auch Liebesgeschichte aufgeschrieben ist. Am Ende klingt dennoch die Ungewissheit lange nach. Wie ist es, wenn das Kind, die Mutter, der Vater, spurlos verschwinden? Wie erträgt man es, bei jedem Telefonklingeln zu hoffen: Das ist jetzt der Verlorene?