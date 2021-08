Von Antje Weber

Wie wollen wir leben? Das ist eine Frage, die nicht nur in Zeiten der Pandemie eine gewisse Dringlichkeit hat. Sie schwingt ja ein ganzes Leben lang mit - doch je älter die Menschen werden, desto mehr drängt sie in den Vordergrund. Welche Antworten findet die Generation der Babyboomer darauf? Werden die aktuell 55- bis 75-Jährigen "das Altern neu erfinden"? Das suggeriert ein Sachbuch aus dem fünf Jahre jungen Münchner Eisele Verlag, der gerade mit einem Deutschen Verlagspreis ausgezeichnet wurde. Die Fernseh-Journalistinnen Christiane Hastrich und Barbara Lueg haben für "Statt einsam gemeinsam" diverse Möglichkeiten des Wohnens im Alter getestet und Interviews geführt. Sie haben unter anderem in einer Seniorenresidenz in Bad Füssing probegewohnt, im Tinyhouse und auf einem Campingplatz. Natürlich haben Sie den Alters-WG-Experten Henning Scherf in Bremen interviewt, aber auch den Sportmediziner Martin Halle von der TU München. Herausgekommen ist ein bei aller Nachdenklichkeit gutgelauntes Buch zwischen Faktencheck und Selbstbefragung. Dass es keine einfachen Antworten gibt, versteht sich dabei von selbst. Wie schreiben die Autorinnen doch so schön vieldeutig: "Am Ende müssen wir mit uns im Reinen sein."