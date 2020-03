Europa ist eine Steppe, die Arktis ob ihrer noch angenehmen Temperaturen ein Touristen-Hotspot. Und Künstliche Intelligenz droht einmal mehr die Herrschaft der Erde zu übernehmen. So stellt sich der Münchner Autor Tom Hillenbrand die Welt im Jahr 2091 vor. "Qube" ist dabei schon sein zweiter Science-Fiction-Thriller, der in der dystopischen "Welt der Hologrammatica" spielt.

Darin wird einem Londoner Investigativjournalisten in den Kopf geschossen - weil er einer Künstlichen Intelligenz auf der Spur gewesen sein soll. Daraufhin lässt er sich einen Qube in den Kopf setzen, praktisch eine Kopie seines Gehirns, während das kaputte echte buchstäblich im Mülleimer landet. Die Ermittlerin Fran, Teil der Weltpolizei Unanpai, ist dem Fall auf der Spur. Hillenbrand erzählt die Geschichte aus fünf verschiedenen Perspektiven. Darunter ist auch die rätselhaft anachronistische Welt eines Dorfjungen, der in verfeindete Gebiete geschickt wird. Das erinnert schmerzlich an den Kalten Krieg, die Referenz ist wohl nicht zufällig gewählt.

Mit "Qube" zeichnet Hillenbrand ein komplexes, durchaus realistisches Bild einer Welt nach der Klimakatastrophe: eine Technokratie, in der sich Realität und Illusion mittels Hologrammen auf erschreckende Weise vermischen. Erstaunlich umfassend sind die Beschreibungen an vielen Stellen. Wer den ersten Roman "Hologrammatica" nicht gelesen hat, kommt da schnell durcheinander. Umso besser, dass Hillenbrand ein Glossar zum Nachlesen seines breiten Vokabulars angehängt hat. So erfordert das gut 500 Seiten starke Buch zwar viel Aufmerksamkeit, lässt sich aber auch ohne Vorkenntnisse flüssig lesen.

Das liegt vor allem an der klaren, bildhaften Sprache, die gleichwohl an einigen Stellen sehr derb daherkommt. Kreative Neologismen wie "Strippergoggles" für Brillen, die Hologramme entlarven, amüsieren und faszinieren zugleich. Dabei verweist Hillenbrand quasi nebenbei auf die großen ethischen Probleme, die solche Technik künftig provozieren wird - gleichwohl ohne erhobenen Zeigefinger. Seine offensichtliche Technikverliebtheit beeindruckt, könnte einige Leser aber überfordert zurücklassen. So verirrt sich Hillenbrand zuweilen in langatmige, stark technologische Ausführungen, was der Handlung Längen verleiht. Auch die Auflösung wird der Komplexität der aufwendig gesponnen Handlung kaum gerecht, die Charaktere bleiben oft flach.

Nichtsdestotrotz setzt Tom Hillenbrand mit "Qube" ein Ausrufezeichen in der doch eher überschaubaren deutschen Science-Fiction-Literatur - dabei ist letztere im Zuge von Klimawandel und im Diskurs über Datenschutz und KI wohl so relevant wie nie.