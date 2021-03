Von Martina Scherf

Drei Menschen sitzen am Tisch in einer Villa in Palermo und versuchen, das Puzzle ihres Lebens zu entschlüsseln. Nina, Archäologin aus Berlin, die das Erbe ihres Großvaters Moritz antreten soll. Joëlle, ihre jüdische Tante aus Paris. Und Elias, gebürtiger Palästinenser, von dessen Existenz die Frauen nichts ahnten, der aber behauptet, Moritz' Sohn zu sein. Jenes Moritz Reincke, der einst als Fotograf der deutschen Wehrmacht in Tunis diente, dort einem Juden das Leben rettete, desertierte und zum Dank von dessen Familie versteckt wurde. Dieser erste Teil der Geschichte beruht auf eine wahren Begebenheit. Der Münchner Autor Daniel Speck nahm sie zum Anlass für seinen Roman "Piccola Sicilia". Jetzt legt Speck die Fortsetzung vor, und auch mit "Jaffa Road" ist ihm ein spannender Episodenroman gelungen, der in Haifa, Tunis, Berlin und München spielt. Moritz landet in Israel, und mit ihm tauchen die Leser in die Wirren des Nahostkonfliktes ein. Als erfolgreicher Drehbuchautor und Grimme-Preisträger hat Speck ein feines Gespür für Szenen, Bilder und Dialoge. Er wechselt immer wieder die Perspektive und beschreibt auf berührende Weise, wie aus Nachbarn Feinde werden - aber auch, wie aus Menschlichkeit Hoffnung wächst. Und während sich die Drei in der sizilianischen Villa langsam näher kommen, geht es auch um die Frage: Wer bin ich jenseits von Herkunft, Hautfarbe, Nation?

