Es gibt sicher Schlimmeres, als nach einer beendeten Profi-Fußballkarriere in die alte Heimat Hawaii zurückzukehren. Anders sieht es aber aus, wenn es sich dabei nicht um die US-Paradiesinseln, sondern um ein verrufenes Stadtviertel in Heilbronn handelt. Warum dieses so heißt, wisse keiner so richtig, meint der Ich-Erzähler Kemal. Er ist es, der mit 21 Jahren seine erfolgreiche Kicker-Karriere in der Türkei einem Unfall geschuldet an den Nagel hängen und verbittert an diesen Ort zurückkehren muss. Cihan Acar begleitet seinen Protagonisten vier Tage lang bei dessen orientierungslosem Rundgang durch sein altes/neues Zuhause und verwandelt die schwäbische Kleinstadt in eine Bühne, auf der sich gegenwärtige Konflikte zwischen Rechten und Migranten abspielen. Mit seinem schnörkellosen und lockeren Ton, passend zur Atmosphäre des Milieus, gelingt es dem Autor, humorvolle und vor allem authentische Dialoge zu schaffen. Die ständig mitschwingende Thematik: das Problem vieler Menschen mit Migrationshintergrund, nirgendwo so richtig dazuzugehören - gepaart mit einer persönlichen Orientierungslosigkeit. Mit seinem Buch über Heimatlose und Menschen, die im Dazwischen leben, ist Acar für den diesjährigen Vera-Doppelfeld-Preis nominiert.