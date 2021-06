Von Yvonne Poppek

Eines Morgens ist der Vater verschwunden. Er hat keine Nachricht hinterlassen, er ruft nicht an. Das einzige Glück: Einen Abschiedsbrief gibt es auch nicht. Josh steht plötzlich alleine da mit dem Familienhotel Knutt an der Nordsee. Der Bruder ist in Neuseeland, die Mutter lange von ihnen gegangen. Ein Jahr vor dem Abitur hat Josh die Schule geschmissen, um dem Vater zu helfen. Jetzt ist er allein, verzweifelt und wütend und fragt sich: "Warum darf jeder in Ruhe einfach sein Ding machen und jung sein und ich bin der Arsch?" Der 17-jährige Josh ist die Hauptfigur in Andreas Thamms neuen Jugendroman "Wenn man so will, waren es die Aliens", der mit einem Arbeitsstipendium des Freistaats gefördert wurde. Der in Bamberg geborene und in Nürnberg lebende Autor hat darin zwei große Themenfelder miteinander verwoben: Einmal geht es um Freundschaft. Und dann geht es um die komplizierte Erfahrung, wenn ein Elternteil depressiv ist. Tief steckt die Angst, dass der Vater sich etwas antun könnte. Viel zu früh gilt es, Verantwortung zu übernehmen. Thamm erzählt das gewinnend aus der oft selbstironischen Perspektive des 17-Jährigen. Unpathetisch und direkt ist sein Ton, Schweres und Leichtes sind ausbalanciert - top Bedingungen für ein gutes Buch.