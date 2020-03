Bartholomäus ist "mindestens zwölf Jahre alt" und ein hochbegabter Übersetzer. Daher eignet sich der indische Waisenjunge, erzogen von einem opiumsüchtigen Jesuitenpater, ideal als Dolmetscher für die bayerischen Brüder Schlagintweit. Die East India Company, die große Teile des indischen Subkontinents beherrscht und ausbeutet, hat die drei Forscher Hermann, Adolph und Robert auf Empfehlung Alexander von Humboldts 1854 den Auftrag erteilt, entlegene Regionen Indiens zu kartieren und zu dokumentieren. Nur zwei der Brüder kehren drei Jahre später nach Berlin zurück, Tausende Karten, getrocknete Pflanzen, Mineralien, Aquarelle und Gipsabdrücke von Gesichtern im Gepäck.

Von ihrer dreijährigen Expedition in den Zeiten des Kolonialismus berichtet Christopher Kloeble in seinem Roman "Das Museum der Welt". Er erzählt die abenteuerliche Geschichte bewusst aus der Perspektive des Jungen, da die aufwendige Expedition, so Kloeble in Interviews, schon des Öfteren aus der Sicht des Westens erzählt wurde. Bartholomäus füllt auch ein Notizbuch mit eigenen Beobachtungen. Sein Ziel: Indiens erstes Museum der Objekte zu gründen.

Kloeble hat sich intensiv in das Thema eingearbeitet, hat die Schriften der Schlagintweits gelesen, kennt das Land auch aus eigener Erfahrung, da er alljährlich mehrere Monate in Delhi lebt. Sein Fachwissen tut dem Roman gut, man erfährt viel über die Expedition, die auch vor gesperrten Grenzen nicht haltmacht. Was manchmal nervt, ist das altkluge Geschwätz des zwölfjährigen Icherzählers. Aber insgesamt ein spannendes Buch.