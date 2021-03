Von Antje Weber

Der Bundestagsabgeordnete Felix Keetenheuve hadert mit sich und der Welt. Nicht nur privat fühlt er sich als Versager, schuld am Tod seiner Frau. Auch die Politik hat ihn zerrieben, denn "er war das Korn Salz gewesen, der Bazillus der Unruhe in ihrem milden trägen Parteibrei, ein Gewissensmensch und somit ein Ärgernis". Auch wenn "Das Treibhaus" von Wolfgang Koeppen, 1953 erschienen, von den frühen Bonner Jahren der Republik handelt, erscheint sein Roman in vielerlei Hinsicht heute noch aktuell. Am 15. März vor 25 Jahren ist der Schriftsteller in München gestorben; ein Grund mehr, insbesondere seine Romantrilogie "Tauben im Gras", "Das Treibhaus und "Tod in Rom" wiederzulesen. Koeppen hat auch heute noch jede Menge unangenehmer Wahrheiten über Heuchelei, Opportunismus und Nationalismus zu bieten. Sein Politiker Keetenheuve jedenfalls verzweifelt bei der Suche nach dem richtigen Weg zwischen Anspruch und Wirklichkeit: "An jeder Entscheidung hingen tausendfache Für und Wider, Lianen gleich, Lianen des Urwalds, ein Dschungel war die praktische Politik, Raubtiere begegneten einem, man konnte mutig sein, man konnte die Taube gegen den Löwen verteidigen, aber hinterrücks biß einen die Schlange."