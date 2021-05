Von Antje Weber

Dieses Buch ist eine eigenwillige Liebeserklärung; an die Eltern, die Großeltern, den ertrunkenen Onkel. Gleichzeitig ist Lena Goreliks unverhüllt autobiografischer Roman "Wer wir sind" auch das Zeugnis einer Selbstermächtigung. Denn wer darf eigentlich eine Geschichte erzählen, wenn doch jeder eine andere Erinnerung hat? An die Kindheit in St. Petersburg, zum Beispiel. An die demütigenden, schambesetzten Zeiten im "Asylantenheim", nach der Auswanderung der Familie nach Deutschland 1992 - in der leider nicht gerechtfertigten Hoffnung, dem Antisemitismus zu entkommen. An die quälende Ablösung von einer im Übermaß liebenden Mutter und einem in Zahlen vernarrten Vater. Und an die von Leidenschaft gespeiste Mühe, mit der eine einsame, nicht nur als Streberin ausgegrenzte Schülerin einst die deutsche Sprache dazu brachte, ihr zu gehorchen. Ja, dieses sehr persönliche, in seinen vielen kreisenden Suchbewegungen berührende Buch ist auch eine Liebeserklärung an ein Leben zwischen zwei Sprachen, jede mit anderen Gefühlen besetzt, mit geheimnisvollen Zwischenböden und -tönen. "Soll sie Poetin werden", trug der Onkel ihr in einem Brief zur Geburt auf. Lena Gorelik hat diesen Wunsch erfüllt.

Lesung: Mittwoch, 19. Mai, 20 Uhr, Literaturhaus, Live-(!) und Stream-Tickets: literaturhaus-muenchen.de