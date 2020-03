Das Buch wirkt wie eine Medizin, ideal in Zeiten, die der Aufhellung bedürfen. Denn man liest darin immer mit einem Lächeln. Jaromir Konecny erinnert sich in seinem "Roman in Geschichten" an die Kindheitsjahre im real existierenden Sozialismus. Der Titel "Du wächst für den Galgen" zitiert jenen Satz seiner Mutter, mit dem diese die Streiche des Sohns kommentierte. Stärker als die Sprüche hat ihn aber ihre Haltung geprägt, jeder traurigen Geschichte eine lustige Seite abzugewinnen. "Du musst sie nur finden", riet sie dem Sohn, der das seit Jahren famos umsetzt.

Konecny, 1956 in Prag geboren, lebt seit 1982 in Deutschland, ist Doktor der Naturwissenschaften, zweifacher Vizemeister der deutschsprachigen Poetry-Slam-Meisterschaften und ein Schriftsteller mit einem ganz speziellen, lakonisch-trockenen Humor, der gekonnt überraschende Pointen setzt. Seine Improvisationskunst hat er in jungen Jahren trainiert, geschult von den Eltern, die mit dieser Eigenschaft der sozialistischen Mangelwirtschaft begegneten. Und das Jonglieren, das er heute in Workshops unterrichtet, hat er sich mit drei Orangen während eines Klinikaufenthalts beigebracht. Dass er dabei die extrem teuren Früchte zerstörte, machte die Mutter fassungslos. "Ich dachte, ich bin die Verrückteste in der Familie", reagierte sie. "Du toppst aber alle."