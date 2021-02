Von Antje Weber

"Wir wollten zusammen alt werden." In diesem ersten Satz von Isaac Rosas Roman "Glückliches Ende" steckt schon die Vergangenheit, das Scheitern. Antonio und Angela wollten zusammen alt werden, ja, wie so viele Paare. Antonio hat für diese Liebe eine andere Frau und einen Sohn verlassen, er hat mit Angela Töchter bekommen, ein Haus gebaut und unterschiedliche Ansichten darüber gepflegt, wie man sein "Begehren managt". Nach 13 turbulenten Jahren zeigt die Fassade der Beziehung so viele Risse, dass sie nicht nur bröckelt, sondern zerfällt. Wie lässt sich der heutzutage recht normale Wahnsinn, den eine Trennung nach etlichen Ehejahren bedeutet, literarisch originell verarbeiten? Der spanische Schriftsteller Isaac Rosa hat eine raffinierte Form gefunden: Er beginnt mit dem Epilog und endet mehr als 300 Seiten später mit dem Prolog, geht also Schritt für Schritt zu den Anfängen der Liebe zurück. Und da er eine Trennung insbesondere als "Verlust einer gemeinsamen Sicht auf die Dinge" beschreibt, erzählt er vom Bröckeln der Beziehung aus beiden Perspektiven: Antonios Gedanken wechseln sich ab mit Angelas; langsam räumen die beiden den Schutt vieler Jahre Entfremdung beiseite. Das ist immer wieder überraschend, erhellend - und hinterlässt am Ende, trotz aller Melancholie, nicht nur bei Antonio sogar eine tröstliche, "süße Leichtigkeit".

Gespräch Isaac Rosas mit dem Übersetzer Luis Ruby ab Do., 25. Feb., 19.30 Uhr, über Instituto Cervantes abrufbar: munich.cervantes.es/de (mit dt. Übersetzung)