Dieses Mal also Waldbaden. Alljährlich ist es eine spannende Frage, welches Thema sich Nicola Förg in ihrem Krimi vorknöpft. Umwelt- und Tierschutz liegen der Autorin sehr am Herzen, das ist an ihren Büchern ablesbar: Biogasanlagen und ihre giftigen Gärreste, die Rückkehr der Wölfe, die Zukunft der Almen, Cyber-Mobbing, der illegale Handel mit Hundewelpen oder der Wahnsinn von Silvesterfeuerwerken - all dies und noch viel mehr hat die Kommissarinnen Irmi Mangold und Kathi Reindl schon in Atem gehalten. Das Waldbaden in ihrem elften Fall klingt da vergleichsweise erst einmal harmlos.

Anfangs ist auch nicht so klar, warum die "Waldbademeisterin" plötzlich tot im Eschenlainetal unter einer eben gefällten Fichte liegt. Vielleicht hat sie der Ohrstöpsel wegen die Gefahr zu spät erkannt. Aber es gibt auch noch eine Serie von Einbrüchen im Werdenfelser Land, die zwar bislang eher harmlos ablief. Aber dann wird ein Hausbesitzer, seines Zeichens Detox-Berater und Bestseller-Autor, mit einer Buddha-Statue erschlagen. Und Irmi Mangold sieht sich gezwungen, tief in die Esoterik-Szene einzutauchen, muss sich aber angesichts einer Senioren-WG auf einem Pflegebauernhof zudem mit viel zu niedrigen Renten und Altersarmut beschäftigen. Zum Glück hilft ihr der "Hase", ein Kollege, bei dem sie nach dem Auszug aus dem Bauerhof ihres Bruders inzwischen lebt - natürlich in einer eigenen Wohnung. Der Mann wird immer sympathischer, nicht nur weil er für sie kocht. Kriminaltechniker Fridtjof Hase merkt auch als erster, dass die Waldbademeisterin von einem schweren Fahrzeug überrollt wurde.

Nicola Förg, die auf einem Bauernhof mit Pferden, Katzen und Bienen lebt, hat wie gewohnt sehr gründlich recherchiert und sich in ihre Themen richtig hineingefuchst. Gelungen ist ihr mit "Flüsternde Wälder" erneut ein spannender Krimi, der nicht darauf verzichtet, Missstände zu beleuchten.