Große Freude herrschte bei der Bekanntgabe der drei besten Buchhandlungen 2024 an diesem Sonntag im Kleist-Forum in Frankfurt an der Oder: Den mit 25 000 Euro dotierten höchsten Preis erhielten die drei Gewinner „Der Buchladen 46“ in Bonn, die „Robert Philipp-Buchhandlung“ im sächsischen Kamenz und der „Buchpalast“ in München. Deren Inhaberin Katrin Rüger nahm die Auszeichnung von Kulturstaatsministerin Claudia Roth persönlich entgegen. Rüger ist in München, aber auch überregional als Spezialistin im Bereich der Jugendliteratur bestens bekannt und vernetzt. Sie leitet nicht nur den Leseclub „Die Bücherfresser“, der bereits als Jugendjury beim Deutschen Jugendliteraturpreis amtierte, sondern wirkte auch selbst über viele Jahre als Jurorin des Deutschen Jugendliteraturpreises.