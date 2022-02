An Bienen mangelte es wohl schon in den Achtzigerjahren in China: hier ein Blatt von Xinya Zhao mit dem Titel "Birnenblüten bestäuben" aus der Serie "Feldarbeit". Zu bewundern im Buchheim Museum, das derzeit chinesische Bauernmalerei aus der Sammlung Ingrid Jansen zeigt.

Ingrid Jansen sammelt seit den Achtzigerjahren chinesische Volkskunst. Begonnen hat sie, um sich als beschäftigungslose "Ehefrau des Experten" in Peking die Zeit zu vertreiben. Inzwischen ist sie selbst eine Spezialistin - das zeigt ihre Sammlung an Bauernmalerei, derzeit zu sehen im Buchheim Museum.

Von Sabine Reithmaier, München / Bernried

Eine große Wohnung im Münchner Stadtteil Neuhausen-Nymphenburg. Ingrid Jansen wartet schon an der Tür im fünften Stock. Seit 50 Jahren lebt sie hier, lange Zeit mit Mann und drei Kindern. Dass sie zu den Menschen gehört, die Kunst zum Leben brauchen, ist schon im Flur nicht zu übersehen. Überall hängen chinesische Scherenschnitte und farblich fein abgestufte Holzschnitte mit Vögeln oder Zikaden auf Pflaumenblütenästen und Bambuszweigen. Nur die Bauernmalerei fehlt. Jansens berühmte Sammlung ist gerade im Buchheim Museum der Phantasie am Starnberger See ausgestellt und der Grund unseres Besuchs.

Ingrid Jansen sammelt seit einem dreijährigen Aufenthalt in Peking chinesische Volkskunst. Die chinesische Bauernmalerei soll künftig im Buchheim Museum bleiben, was dessen Chef Daniel J. Schreiber (im Hintergrund) natürlich freut.

"Volkskunst hat mich immer interessiert, egal in welchem Land ich gewesen bin", sagt sie während des Kaffeekochens. Besonders angetan hat es ihr seit ihrem ersten Besuch im Land die traditionelle chinesische Kunst, ein Gebiet, auf dem sie inzwischen als Spezialistin gilt. "Vermutlich habe ich nur zu sammeln begonnen, weil mir langweilig war während der Jahre in Peking." Ihre drei Kinder waren schon erwachsen, als sie ihren Mann 1886 dorthin begleitete, weil dieser bis 1988 als Projektleiter den Aufbau des Patentamts vor Ort unterstützte. "Für uns ein ganz neues Land." Sie kannte Südamerika, dort hatte ihr Mann öfter gearbeitet, doch der Osten war ihr fremd. Als beschäftigungslose "Ehefrau des Experten", so die offizielle Bezeichnung in ihrem chinesischen Sonderausweis, besuchte sie regelmäßig die Nationale Kunsthalle. Neben den Gemälden mit Heldentaten der Volksbefreiungsarmee und anderer Propagandakunst wurde dort auch Industriedesign, Werke zeitgenössischer Künstler und ab und an Volkskunst ausgestellt.

Leidenschaft für Scherenschnitte

Erst konzentrierte sich Jansen auf Scherenschnitte und Holzdrucke, die Bauernmalerei erschien ihr langweilig. Bis sie eines Tages im Februar 1987 in der Kunsthalle auf die Malereien aus dem Dorf Wangxia stieß. Deren unmittelbare, unbekümmerte Ausstrahlung und die ungewohnte Vogelperspektive elektrisierten sie, ihre Sammelleidenschaft erwachte. Erst kaufte sie nur in Peking, doch dann wollte sie das Dorf und die Maler kennenlernen. Nicht einfach, denn Wangxia (Kreis Xinji in der Provinz Hebei) liegt 250 Kilometer von Peking entfernt. Für Ausländer war es damals fast unmöglich, aufs Land zu fahren. Doch Jansen setzte sich durch, übernachtete bei Bauern, schlief auf einem gemauerten Ofenbett, traf die anderen Bewohner beim Zähneputzen im Hof an der einzigen Wasserstelle.

Xiaoxia Gengs "Weizenernte" aus der Serie "Feldarbeit", gemalt mit deckenden Wasserfarben.

Allerdings: So farbenfroh wie auf den Bildern sah das Dorf nicht aus. Der Teich ausgetrocknet, der kleine Tempel zum Abstellraum degradiert, der Fluss führte schon lange kein Wasser mehr. Badende Kinder, schwimmende Enten - all die Motive existierten in Wirklichkeit nicht. "Sie malten ein Idealbild ihrer Umgebung", sagt Jansen. Die Fotos, die sie damals schoss, erzählen im Museum von der großen Armut auf dem Land, sind ein heftiger Kontrast zu der heiteren Idealisierung des Dorflebens in den Malereien.

Dass es generell möglich war, von 1980 an so unbeschwert zu malen, hing mit der Öffnungs- und Reformpolitik Deng Xiaopings zusammen, sagt Jansen. Das glaubt auch Irene Wegner, Kuratorin der Ausstellung. Verbunden mit dem ökonomischen Aufschwung in der Landwirtschaft habe diese Politik nach der Kulturrevolution den Menschen wieder Raum und Motivation für individuelle künstlerische Tätigkeiten gegeben, schreibt sie im Katalog (Buchheim Verlag). Doch für die Idealisierung des Geschehens in der Malerei macht sie auch die Propagandabilder verantwortlich, die das Volk auf dem Land noch im Kopf hatte.

War die Bauernmalerei in den Zeiten der Kulturrevolution weitgehend Sache der Männer gewesen, traf Jansen vor allem Malerinnen an. Über 30 Frauen hatten sich in Wangxia 1981 zu einem Malstudio zusammengefunden, entschlossen, nicht politische Slogans, sondern eigene Gefühle und Lebenserfahrungen mit Wasserfarben künstlerisch umzusetzen. 1985 wurde in der Kreisstadt Xinji eine Bauernmalerei-Akademie gegründet, es gab Ausstellungen, Preise und überregionale Anerkennung. Die Blüte währte nicht lang. Bereits 1994, als Jansen China wieder besuchte, waren die meisten Malerinnen in die Städte abgewandert, um sich lukrativere Jobs zu suchen. Neben der Landflucht verhinderte vermutlich auch die Orientierung an der erstrebenswert erscheinenden westlichen Öl- und Acrylmalerei eine Weiterentwicklung des Genres.

Mit Naivität und Raffinesse haben die Maler das ganze Dorfleben auf Papier gebannt. Hier hat Xunxiang Li eine Hausgeburt festgehalten (aus der Serie "Dorfmedizin").

Das Einfache und Unbeschwerte finde man nicht mehr, sagt Jansen, die regelmäßig nach China reist. Auch mit der Kunst der Scherenschneiderinnen ist sie nicht mehr zufrieden. Früher lernten die Töchter die Technik von der Mutter, es ging nicht um Kunst, sagt sie. "Wenn sie früher einen Tiger schnitten, konnte der Geister vertreiben. Heute wartet er aufs Kraulen." Warum was wann gehängt wird, welche Symbolik die Motivwahl beeinflusst, wüssten die meisten Chinesen nicht mehr. "Aber wissen wir noch, woher unsere Traditionen kommen?"

Jansens Beharrlichkeit und ihrer Sprachkenntnis ist es zu verdanken, dass die Namen der Maler und Malerinnen bekannt sind. Wenn sie ein Blatt kaufte, ließ sie sich auf die Rückseite den Namen und die Titel schreiben. Zur ersten Ausstellung lud sie noch in ihre Wohnung ein. "Ich wollte ausprobieren, ob es ankommt." Die Besucher waren begeistert. Von da an veranstaltete sie im Geranienhaus des Nymphenburger Schlosses Verkaufsausstellungen, zeigte ihre Sammlungen in Museen und Galerien.

Besser als unterm Sofa

Inzwischen ist sie 80 Jahre alt. Ihre Bauernmalereien werden im Buchheim Museum bleiben. "Da sind sie gut aufgehoben", sagt sie. "Besser als bei mir unterm Sofa." Und erzählt nebenbei, dass sie kürzlich auch ans Penzberger Campendonk-Museum Leihgaben geschickt hat. Keine China-Kunst, sondern die Weihnachtskrippe von "Tante Fifi". Sie weist auf die schöne Frau in einem großformatigen Gemälde. Gemalt hat sie "Onkel Franz", für Nicht-Familienmitglieder der Maler Franz M. Jansen (1885 - 1958), den sein Zeitgenosse August Macke zu den rheinischen Expressionisten zählte. Das M in seinem Namen steht für seine Frau, Mat­hil­de "Fi­fi" Kreut­zer (1891 - 1977), eine Künstlerin, die vor wenigen Monaten im Penzberger Museum als Wiederentdeckung gefeiert wurde, vor allem wegen ihrer fantastischen Stickvorlagen.

Jansen steht auf, um eine Vorlage aus dem Nebenzimmer zu holen. Das Bild einer nackten Frau zwischen Tieren und Pflanzen erinnert in seiner Farbigkeit an Paul Gauguin. Das sei ewig in einer Schublade gelegen, sagt sie dann. Bloß gut, dass das Campendonk-Museum irgendwann danach gefragt hat.

Chinesische Bauernmalerei. Verlängert bis 10. 7., Buchheim Museum der Phantasie, Bernried