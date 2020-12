Von Marleen Beisheim

Eine kulturelle und emotionale Lücke erkennt Hans Grünthaler von der Buchhandlung Schmid in Schwabmünchen (Landkreis Augsburg). Normalerweise organisiert der Inhaber pro Jahr etwa 50 Veranstaltungen. Dieses Jahr gab es halb so viele Lesungen, Konzerte und Kabarettvorstellungen. Teilweise wurde die kulturelle Lücke mit den "Lieblingsstellen in zehn Minuten" gefüllt. In der Online-Reihe lesen Autorinnen und Autoren Lieblingsstellen aus einem ihrer Bücher vor, als Video. Beteiligt haben sich unter anderen Friedrich Ani, Romy Hausman und Franziska Wanninger, zu finden auf Instagram und Facebook.

Digital zu finden sind auch die Video-Konzerte "Bookshop Concert in Corona-Zeiten", akustische 30-minütige Appetitmacher aus Blues, Irish-Folk und Singer-Songwriter. In einem dieser Videos sitzt der niederbayerische Singer-Songwriter Matthias Kellner mit Gitarre auf der Bühne. Nachdem sein letzter Akkord verklungen ist: Stille, kein Applaus. Er bedankt sich und winkt wie die Queen zu den Kameramännern. Zwischen seinen Liedern macht er diese sonderbare und auch traurige Situation, nicht vor Publikum zu spielen, sichtbar. Trotzdem nimmt er es mit Humor: Er animiert zum virtuellen Mitsingen. Die Zuschauerinnen und Zuschauer sollen "schalalala" und "uouo" in die Kommentarzeile zum Video tippen. Damit alle, die nicht das Zehn-Finger-System beherrschen, genug Zeit dafür haben, wiederholt er ein paar Mal seine drei Akkorde; es soll sich ja niemand vertippen, denn das Internet vergesse nichts.

Hinter den virtuellen Türchen eines "Weißt-du-noch?"-Adventskalenders sind Fotos jener Veranstaltungen verewigt, die die Buchhandlung Schmid in diesem Jahr anbieten konnte. Dass fast alle Veranstaltungen in einen Adventskalender passen, macht noch einmal deutlich, dass nicht viel möglich war in 2020. Wenigstens kann die Buchhandlung die kulturelle Lücke mit Büchern füllen.

Weißt-du-noch?-Adventskalender und Lieblingsstellen in zehn Minuten, auf Facebook, Instagram und www.schmid.buchhandlung.de