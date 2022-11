Von Nils Frenzel

Als Vera Kahl über ihre Sternstunde als Buchhändlerin spricht, sitzt sie in einem grünen Ohrensessel und erinnert sich an eine Szene, die sich am Welttag des Buches Ende April abgespielt hat. Damals besuchte eine fünfte Klasse ihre kleine Buchhandlung in Moosach. Die vorbereitete Bücher-Rallye am Vormittag nahmen die Schüler zwar nur missbilligend in Kauf. "Richtig motiviert waren die alle nicht." Später am Nachmittag standen dann aber zwei Schüler wieder in ihrem Laden und stöberten sich durch die Comic-Abteilung. Als die Buchhändlerin sie bemerkte, zuckten die Schüler zusammen. "Bitte sagen sie den anderen nicht, dass wir wieder hergekommen sind, okay?"