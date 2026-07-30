Uwe Neumahr hat einen Bestseller über berühmte Pariser Buchhandlungen von einst geschrieben, und als Literaturagent kennt er auch die Branche von heute bestens. Ein Gespräch über Höhen und Tiefen des Buchgeschäfts.

Zwei Buchhändlerinnen der Pariser Bohème vor hundert Jahren, die einander lieben und die Literatur – und die, als sich die Zeiten während der Nazi-Okkupation dramatisch verdunkeln, zur Rettung berühmter deutscher Intellektueller ansetzen: Das ist der bewegende, historisch belegte Stoff, aus dem Uwe Neumahr seinen Bestseller „Die Buchhandlung der Exilanten. Paris 1940“ (C.H. Beck) destilliert hat. Der Autor, der bereits mit dem vorherigen Buch „Das Schloss der Schriftsteller“ einen Bestseller landete, kennt die Mechanismen des Geschäfts: Er arbeitet auch als Literaturagent für die Münchner Agence Hoffman. Ein Gespräch über die Entwicklungen des Buchhandels.