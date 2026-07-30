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Bestsellerautor und Agent Uwe Neumahr„Eine gute Buchhandlung ist immer ein Ort der Freiheit“

Lesezeit: 7 Min.

Ernest Hemingway (rechts) persönlich befreite am Ende des Zweiten Weltkriegs die Buchhandlung seiner Freundin Sylvia Beach (zweite von rechts, daneben Myrsine und Helene Moschos) in Paris.  Hier ein Bild aus glücklichen Bohème-Zeiten 1928.
Ernest Hemingway (rechts) persönlich befreite am Ende des Zweiten Weltkriegs die Buchhandlung seiner Freundin Sylvia Beach (zweite von rechts, daneben Myrsine und Helene Moschos) in Paris.  Hier ein Bild aus glücklichen Bohème-Zeiten 1928. IMAGO/ Darchivio / opale.photo

Uwe Neumahr hat einen Bestseller über berühmte Pariser Buchhandlungen von einst geschrieben, und als Literaturagent kennt er auch die Branche von heute bestens. Ein Gespräch über Höhen und Tiefen des Buchgeschäfts.

Interview von Antje Weber

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Zwei Buchhändlerinnen der Pariser Bohème vor hundert Jahren, die einander lieben und die Literatur – und die, als sich die Zeiten während der Nazi-Okkupation dramatisch verdunkeln, zur Rettung berühmter deutscher Intellektueller ansetzen: Das ist der bewegende, historisch belegte Stoff, aus dem Uwe Neumahr seinen Bestseller „Die Buchhandlung der Exilanten. Paris 1940“ (C.H. Beck) destilliert hat. Der Autor, der bereits mit dem vorherigen Buch „Das Schloss der Schriftsteller“ einen Bestseller landete, kennt die Mechanismen des Geschäfts: Er arbeitet auch als Literaturagent für die Münchner Agence Hoffman. Ein Gespräch über die Entwicklungen des Buchhandels.

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