Jonas Lüscher ist ein Fuchs. Er ist ein Fuchs im Sinne des Philosophen Isaiah Berlin, der die Menschheit in zwei Sorten einteilte: Igel und Füchse. Die Igel verschreiben ihr ganzes Denken einem einzigen System. Die Füchse dagegen hoffen nicht mehr auf ein ordnendes, universales Prinzip; sie sind Ironiker, Sprachskeptiker, interessiert an Bewegung und Veränderung. Man kann Lüschers Gedanken dazu, so anschaulich wie anspruchsvoll für eine Poetikvorlesung an der Hochschule St. Gallen zusammengefasst, nun im Band "Ins Erzählen flüchten" nachlesen. Der Münchner Schriftsteller, mehrfach ausgezeichnet für seine Novelle "Frühling der Barbaren" und den Roman "Kraft", ist tatsächlich geflüchtet, von der Theorie in die Praxis, von einer Promotion über eine narrative Gesellschaft zum Erzählen selbst, zum Beschreiben von Einzelfällen. Nur so, glaubt Lüscher, könne man der heutigen Tyrannei der Ökonomie, der unerbittlichen Logik des Wettbewerbs etwas entgegensetzen. Dem allzu Glatten, den "Siegergeschichten" misstraut er, ebenso wie einer völligen Versenkung in ein Buch, bei der jedes kritische Bewusstsein distanzlos ausgeblendet wird. Lüscher hingegen will dorthin, "wo das Vage im Vagen bleiben darf, das Chaos ungeordnet, die Zerrissenheit nicht überwunden, sondern gelebt werden darf, dorthin, wo das Schmutzige, das Zweideutige emphatisch begrüßt werden und der Zufall zu seinem Recht kommt". Denn wem einmal klar geworden ist, dass er ein Fuchs ist, dem ist ein eindeutiges, genügsames Igel-Dasein für immer verwehrt.

Jonas Lüscher: Ins Erzählen flüchten. Eine Poetik (C.H. Beck, 111 S., 16 Euro); Lesung am Donnerstag, 5. März, 19 Uhr, Monacensia, Maria-Theresia-Str. 23, Telefon 4194720