Buch „Osteuropäisches München“ Warum Franz Brückl im Land der Täter blieb 11. August 2025, 15:54 Uhr | Lesezeit: 5 Min.

Frantiszek Przybylski (Mitte vorne), der seinen Namen später in Franz Brückl ändern ließ, musste mit anderen Zwangsarbeitern Blindgänger in München aufspüren – und entschärfen. Mit viel Glück überlebte er. (Foto: Allitera Verlag)

Nach dem Zweiten Weltkrieg lebten mehr als 100 000 Displaced Persons in München, viele von ihnen aus Osteuropa. Ein Buch zeigt, mit welchen Schwierigkeiten die Überlebenden des Nazi-Terrors zu kämpfen hatten – und warum manche trotzdem blieben.

Von Wolfgang Görl

Artikel anhören Anhören

Artikel anhören Artikel anhören

Merken

Artikel teilen Teilen

Feeback Feedback