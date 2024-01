Was haben die Schriftstellerinnen Gisela Elsner, Oda Schaefer, Luise Rinser und Asta Scheib gemeinsam? Auf den ersten Blick nicht viel mehr, als dass sie in München lebten oder leben. Nastasja S. Dresler findet in ihrem Buch "Schreibende Frauen nach '45" noch ein paar verbindende Elemente mehr.

Von Antje Weber, München

Man stelle sich einen Tag im Jahr 1958 vor: Gisela Elsner sitzt in Planegg an der Schreibmaschine, raucht und tippt, während ihr Sohn unbeachtet wimmernd durch die Diele robbt. Ein paar Kilometer stadteinwärts arbeitet Ingeborg Bachmann in ihrer Wohnung in der Franz-Joseph-Straße und plant, dem ungeliebten München bald gen Zürich zu entfliehen. Sie veröffentlicht im selben Piper-Verlag wie die Journalistin und Lyrikerin Oda Schaefer, die kurz zuvor nach München gezogen ist. Die wiederum kennt Luise Rinser, die gerade ihrer Ehe mit Carl Orff und dem Ammersee den Rücken kehrt und nach München zurückzieht.