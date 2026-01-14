Zum Hauptinhalt springen

K-PopBTS spielt zwei Konzerte in München

Die K-Pop-Band BTS bei der Verleihung der Grammys im Jahr 2022.
Die K-Pop-Band BTS bei der Verleihung der Grammys im Jahr 2022. (Foto: Angela Weiss/AFP)

Vor zwei Wochen kündigte die erfolgreichste Band Südkoreas nach vierjähriger Pause ein neues Album an – ab April will sie touren. Wann sie in München auftreten will.

Die südkoreanische Erfolgsband BTS geht ab April auf Welttournee und kommt dabei auch für zwei Konzerte nach München. Am 11. und am 12. Juli will die siebenköpfige Gruppe in der Allianz-Arena auftreten, wie aus dem Tourkalender auf der Internetseite der Band hervorgeht.

Die Band plant demnach, bis nächstes Jahr unterwegs zu sein und dabei Stopp in vielen großen Städten auf der Welt zu machen, darunter Tokyo, São Paulo und Los Angeles. In Europa tritt die Band auch in Paris, London, Madrid und Brüssel auf. Weitere Termine sollen folgen. Die Konzerte in München sind bislang die einzigen in Deutschland.

SZ Good News
:Gute Nachrichten aus München – jetzt auf Whatsapp abonnieren

Mehr positive Neuigkeiten im Alltag: Die Süddeutsche Zeitung verbreitet jeden Tag auf Whatsapp ausschließlich schöne und heitere Nachrichten aus München und der Region. So können Sie ihn abonnieren.

BTS hatten vor zwei Wochen ihr erstes Album seit vier Jahren angekündigt, das am 20. März erscheinen soll. Das bisher letzte Album der Gruppe („Proof“) stammt aus dem Jahr 2022. Seither war die K-Pop-Band zu einer längeren Pause gezwungen, weil die Mitglieder ihren Militärdienst ableisten mussten.

In Südkorea müssen alle tauglichen Männer einen verpflichtenden Wehrdienst von 18 bis 21 Monaten absolvieren. Hintergrund ist die angespannte Sicherheitslage in direkter Nachbarschaft zum atomar hochgerüsteten Nordkorea.

BTS gehört zu den erfolgreichsten Gruppen in der südkoreanischen Popmusik, die auch unter dem Sammelbegriff K-Pop bekannt ist. Mit Hits wie „Dynamite“ und „Permission to Dance“ hatte die Boygroup die Charts gestürmt. Ihre Debütsingle „No More Dream“ veröffentlichte BTS im Juni 2013.

© SZ/dpa - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

Liebe
:Warum manche Fernbeziehungen scheitern – und andere nicht

Was passiert mit der Liebe, wenn Pärchen 1000 Kilometer voneinander entfernt leben? Drei junge Frauen aus München erzählen.

SZ PlusVon Carla Toenneßen

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite