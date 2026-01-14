Die südkoreanische Erfolgsband BTS geht ab April auf Welttournee und kommt dabei auch für zwei Konzerte nach München . Am 11. und am 12. Juli will die siebenköpfige Gruppe in der Allianz-Arena auftreten, wie aus dem Tourkalender auf der Internetseite der Band hervorgeht.

Die Band plant demnach, bis nächstes Jahr unterwegs zu sein und dabei Stopp in vielen großen Städten auf der Welt zu machen, darunter Tokio, São Paulo und Los Angeles. In Europa tritt die Band auch in Paris, London, Madrid und Brüssel auf. Weitere Termine sollen folgen. Die Konzerte in München sind bislang die einzigen in Deutschland.

SZ Good News : Gute Nachrichten aus München – jetzt auf Whatsapp abonnieren Mehr positive Neuigkeiten im Alltag: Die Süddeutsche Zeitung verbreitet jeden Tag auf Whatsapp ausschließlich schöne und heitere Nachrichten aus München und der Region. So können Sie ihn abonnieren. ...

BTS hatten vor zwei Wochen ihr erstes Album seit vier Jahren angekündigt, das am 20. März erscheinen soll. Das bisher letzte Album der Gruppe („Proof“) stammt aus dem Jahr 2022. Seither war die K-Pop-Band zu einer längeren Pause gezwungen, weil die Mitglieder ihren Militärdienst ableisten mussten.

In Südkorea müssen alle tauglichen Männer einen verpflichtenden Wehrdienst von 18 bis 21 Monaten absolvieren. Hintergrund ist die angespannte Sicherheitslage in direkter Nachbarschaft zum atomar hochgerüsteten Nordkorea.

BTS gehört zu den erfolgreichsten Gruppen in der südkoreanischen Popmusik, die auch unter dem Sammelbegriff K-Pop bekannt ist. Mit Hits wie „Dynamite“ und „Permission to Dance“ hatte die Boygroup die Charts gestürmt. Ihre Debütsingle „No More Dream“ veröffentlichte BTS im Juni 2013.