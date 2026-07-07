Millionen Fans in aller Welt warteten sehnsüchtig auf ihr Comeback: Für das Konzert von „BTS“ in Seoul lieferte Florian Wieder Bühne und Ideen – und kam der Band aus Südkorea so nah wie nur wenige. Nun stehen die Shows in München an.

Fans der allerbesten Boyband der Welt wollen natürlich gleich wissen: Wie toll oder megatoll sind Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V und Jung Kook in Echt? Also wenn man ihnen körperlich nah ist, mit ihnen spricht, nicht nur zuhören muss, was sie singen oder auf den Social-Media-Kanälen reden. „Sie sind nett. Supernett“, sagt der Münchner Florian Wieder, der die Band BTS kürzlich in Seoul traf. Er kann nun wirklich aus persönlichem Erleben sagen: „Sie waren höflich, respektvoll, diszipliniert. Reizend, genau wie jeder andere nette Mensch.“ BTS sind echte Menschen! Und nicht nur das kostbarste Pop-Produkt dieser Zeit. Ihre Fans wussten es längst.