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Show-Designer Florian WiederDer Münchner, der die K-Pop-Weltstars „BTS“ in Szene setzt

Lesezeit: 5 Min.

Wo die K-Pop-Superstars BTS bei ihrem Comeback-Konzert würden sitzen können, zeigte ihnen zuvor der Münchner Florian Wieder.
Wo die K-Pop-Superstars BTS bei ihrem Comeback-Konzert würden sitzen können, zeigte ihnen zuvor der Münchner Florian Wieder. Florian Wieder Design

Millionen Fans in aller Welt warteten sehnsüchtig auf ihr Comeback: Für das Konzert von „BTS“ in Seoul lieferte Florian Wieder Bühne und Ideen – und kam der Band aus Südkorea so nah wie nur wenige. Nun stehen die Shows in München an.

Von Michael Zirnstein

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Fans der allerbesten Boyband der Welt wollen natürlich gleich wissen: Wie toll oder megatoll sind Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V und Jung Kook in Echt? Also wenn man ihnen körperlich nah ist, mit ihnen spricht, nicht nur zuhören muss, was sie singen oder auf den Social-Media-Kanälen reden. „Sie sind nett. Supernett“, sagt der Münchner Florian Wieder, der die Band BTS kürzlich in Seoul traf. Er kann nun wirklich aus persönlichem Erleben sagen: „Sie waren höflich, respektvoll, diszipliniert. Reizend, genau wie jeder andere nette Mensch.“ BTS sind echte Menschen! Und nicht nur das kostbarste Pop-Produkt dieser Zeit. Ihre Fans wussten es längst.

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