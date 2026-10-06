Erst spielt der kanadische Sänger „Ein Prosit der Gemütlichkeit“, dann ziehen die Fans die T-Shirts aus. Einmal im zweieinhalbstündigen Konzert fließen echte Tränen der Rührung.

Bryan Adams auf einem Pressefoto. Die SZ hat keinen Fotografen zum Konzert in die Münchner Olympiahalle geschickt, da die Bedingungen des Künstler-Managements nicht annehmbar erschienen.

Bryan Adams trifft nicht immer einen angenehmen Ton beim Plausch mit dem Publikum an diesem Abend in der Olympiahalle. Etwa als er eine Frau, die ihm das Schild „Mein Vater kann Schlagzeug spielen“ entgegenstreckt, anraunzt: „Wir haben doch schon einen sehr guten Drummer. Du willst nur auf die Bühne kommen.“