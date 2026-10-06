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Konzert in der Münchner OlympiahalleBryan Adams kurbelt noch einmal die Bierzeltstimmung an

Lesezeit: 3 Min.

Bryan Adams auf einem Pressefoto. Die SZ hat keinen Fotografen zum Konzert in die Münchner Olympiahalle geschickt, da die Bedingungen des Künstler-Managements nicht annehmbar erschienen.
Bryan Adams auf einem Pressefoto. Die SZ hat keinen Fotografen zum Konzert in die Münchner Olympiahalle geschickt, da die Bedingungen des Künstler-Managements nicht annehmbar erschienen.
Foto: Steven Stanley

Erst spielt der kanadische Sänger „Ein Prosit der Gemütlichkeit“, dann ziehen die Fans die T-Shirts aus. Einmal im zweieinhalbstündigen Konzert fließen echte Tränen der Rührung.

Kritik von Michael Zirnstein

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Bryan Adams trifft nicht immer einen angenehmen Ton beim Plausch mit dem Publikum an diesem Abend in der Olympiahalle. Etwa als er eine Frau, die ihm das Schild „Mein Vater kann Schlagzeug spielen“ entgegenstreckt, anraunzt: „Wir haben doch schon einen sehr guten Drummer. Du willst nur auf die Bühne kommen.“

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SZ PlusVon Michael Zirnstein

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