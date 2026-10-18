„Aus Gründen der öffentlichen Sicherheit“ wird am 16. März 1933 ein Konzert von Kapellmeister Bruno Walter am Leipziger Gewandhaus auf Betreiben des Sächsischen Innenministeriums abgesagt. Er reist ab nach Berlin, wo er nur wenige Tage später am 20. März eine Aufführung mit dem Berliner Philharmonischen Orchester leiten soll. Aber auch hier drohte das gerade an die Macht gekommene NS-Regime mit Ausschreitungen, Goebbels’ Propagandaministerium untersagt dem Juden Bruno Walter das Dirigat. Es übernimmt der Präsident der Reichsmusikkammer höchstselbst: Richard Strauss. Immerhin soll der Komponist durchgesetzt haben, dass auf dem Konzertplakat zu lesen war: „Anstelle von Bruno Walter Dr. Richard Strauss“.

Bruno Walter vor dem Münchner Prinzregententheater während der Wagner-Festspiele 1912, das Amt des Bayerischen Generalmusikdirektors trat er offiziell 1913 an. Foto: Imago/Bridgeman Images

Bruno Walter, dessen 150. Geburtstag es heuer zu feiern gilt, war einer der bedeutendsten Dirigenten des 20. Jahrhunderts. Und einer, dem auch die Musikstadt München Großes zu verdanken hat: die Uraufführungen von Gustav Mahlers „Lied von der Erde“ 1911, von Hans Pfitzners Oper „Palestrina“ 1917, sein Wirken als Generalmusikdirektor am Königlichen Hof- und Nationaltheater von 1913 bis 1922.

Doch süffisant verklausulierter wie unverhohlener Antisemitismus schlug ihm auch in diesen Jahren bereits entgegen, vor allem aus dem Dunstkreis eifernder Münchner Wagnerianer und der Presse. Da konnte auch das öffentliche Beispringen Thomas Manns – sein Nachbar in Bogenhausen – nichts ausrichten. Beide mussten später ins Exil fliehen.

Vladimir Jurowski, Generalmusikdirektor der Bayerische Staatsoper, will die Erinnerung an seinen Vorgänger Bruno Walter wachhalten. Foto: Geoffroy Schied

Vladimir Jurowski, als aktueller Generalmusikdirektor der Bayerischen Staatsoper einer von Bruno Walters Nachfolgern, ist es ein persönliches Anliegen, die Erinnerung an den großen Maestro wachzuhalten. Gerade in der heutigen Zeit, da jüdische und israelische Künstler wieder von den Bühnen gedrängt werden. So wird sein Gespräch mit Moderator Alexander Krampe am 6. November im Bergson Kunstkraftwerk mehr als nur eine nostalgische Rückschau werden, sondern laut Veranstalter „eine erschreckend aktuelle Debatte über künstlerische und menschliche Größe, über Integrität und Haltung“.

Überhaupt werden die nächsten Wochen und Monate busy für Jurowski. Nach der Premiere von Tobias Kratzers „Siegfried“-Version am 29. Oktober an der Staatsoper dirigiert er auch alle folgenden Vorstellungen (1., 4., 7. und 10.11.). Dann ist er am 15. November für seinen zweiten Arbeitgeber, dem Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, tätig, konzertiert mit den Bamberger Symphonikern im Dezember (4. und 6. 12., Joseph-Keilberth-Saal, Bamberg, 5. 11., Meistersingerhalle Nürnberg) und kehrt dann an die Bayerische Staatsoper zurück für Rimski-Korsakows „Die Nacht vor Weihnachten“ (19., 22., 26. und 29. 12) sowie die Silvester-Sause mit der „Fledermaus“ von Johann Strauss.

Augustin Hadelich, einer der großen Geiger der Gegenwart, spielt im Herkulessaal. Foto: Suxiao Yang

Noch aber fällt es schwer, an den Winter zu denken. „Ich möchte Dir wohl auch ein Violinkonzert machen für nächsten Winter; eines in e-Moll steckt mir im Kopfe, dessn Anfang mir keine Ruhe lässt.“ Das schrieb Felix Mendelssohn Bartholdy im Juli 1838 an seinen Freund Ferdinand David (das Wort „dessn“ ist so überliefert). Doch etliche Winter sollten ins Land gehen, bis der Geiger das fertige Violinkonzert e-Moll in den Händen hielt, auch wenn er wohl von der Partitur, vor allem vom Solopart nicht gänzlich überrascht gewesen sein dürfte. Das Uraufführungspublikum hingegen schon, denn was es da am 13. März 1845 im Leipziger Gewandhaus von David vorgezaubert bekam, war unerhört. Keine Orchestereinleitung, der Geiger setzt sogleich mit dem Hauptthema ein, keine Satzpausen. Vor allem aber hören sie unglaublich schöne Musik.

Die bekommt auch das Münchner Publikum präsentiert, wenn Augustin Hadelich am 22. und 23. Oktober im Herkulessaal zu seiner Giuseppe Guarneri del Gesù aus dem Jahr 1744 greift. Doch nicht nur das Mendelssohn-Violinkonzert steht auf dem Programm bei diesem Konzert mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter Dirigentin Simone Young. Auch Bachs Ricercar a 6 in Anton Weberns Orchesterbearbeitung sowie Anton Bruckners Symphonie f-Moll.