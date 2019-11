Nicht ganz so hoch hinaus müssen die Männer, die den Brunnen am Jakobsplatz frostsicher machen.

Es ist ein Wettlauf mit der Zeit, bis die Münchner Brunnen in ihre Wintermäntel aus Holz gehüllt sind. Sechs bis sieben Wochen arbeiten Mitarbeiter des Baureferats und eine eigens beauftragte Firma jeden Herbst daran, die Verschalungen aus dem städtischen Bauhof zu holen und die durchnummerierten Bretter am jeweils richtigen Brunnen zu montieren. Seit dem 21. Oktober werden die meisten der etwa 190 städtischen Brunnen mit den individuell zugeschnittenen Holzverkleidungen versehen. In den vergangenen Tagen wurden unter anderem der Glaspalastbrunnen am Weißenburger Platz sowie der Radlbrunnen an der Hackenstraße, der auch Radspielerbrunnen heißt, winterfest gemacht.

"Auch die Brunnenbauwerke können im Winter Schaden durch Frost nehmen", sagt Dagmar Rümenapf vom Münchner Baureferat. Schneefall und Regen bleiben auf den Brunnen, den Figuren und in den Wasserbecken. Bei Frost und extremen Temperaturschwankungen entstehen Risse im Gestein und Wasser dringt in die Ritzen, als Folge können die Brunnen regelrecht gesprengt werden.

Doch nicht alle Brunnen bekommen Ende Oktober bis Mitte November ein Holzkleid, das erst wieder im April entfernt wird. Im Winter unbedeckt bleiben traditionell der Fischbrunnen am Marienplatz, das Brunnenbuberl hinter dem Karlstor und die Brunnen auf dem Viktualienmarkt. Dort liegt es laut Baureferat daran, dass viele Marktleute keinen eigenen Wasseranschluss für ihre Standl haben und dann wie in alten Zeiten das Wasser aus den Brunnen schöpfen. Das Wasser friert normalerweise auch nicht ein, sondern fließt bei vier Grad plus dauerhaft durch die Leitungen.

Von den 190 städtischen Brunnen auf öffentlichen Plätzen und in Grünanlagen sprudeln 18 ganzjährig, davon können mittlerweile elf in der Altstadt auch im Winter als Trinkbrunnen genutzt werden. Frisches Wasser in Trinkwasserqualität plätschert damit aus den acht Brunnen am Viktualienmarkt, dem Kräutlmarktbrunnen am Marienplatz sowie den Wolfsbrunnen am Kosttor, dem Merkurbrunnen im Tal und am Rindermarkt. Doch der Trinkwasserspender am Rindermarkt und der neue in der Sendlinger Straße müssen im Winter abgestellt werden. Insgesamt sprudeln und sprühen etwa 700 Brunnen im Münchner Stadtgebiet.