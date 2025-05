Der Ort ist also wie geschaffen für Konzerte aller Genres. Den Auftakt für die beliebten Brunnenhof-Open-Airs macht am 29. Juni „Bel Canto unterm Sternenhimmel“ mit jungen Sängerinnen und Sängern der Bayerischen Staatsoper. Die Mitglieder des Opernstudios singen Arien von Puccini, Verdi und Rossini. Mehrmals sind Carl Orffs „Carmina Burana“ und Maurice Ravels „Bolero“ zu hören (7. und 8. Juli). Bei „Klassik unterm Sternenzelt“ führt der Klarinettist Joë Christophe zusammen mit den Münchner Symphonikern durch die Musikgeschichte (21. und 22. Juli). Und die Nymphenburger Streichersolisten präsentieren mit „Die vier Jahreszeiten“ Vivaldis wohl bekanntestes Werk (5. August).

Doch nicht nur klassische Musik hat ihren Platz im Brunnenhof: Am 19. Juli tritt das Bayerische Junior Ballett auf. Die jungen Talente zwischen 17 und 21 Jahren sammeln in Kooperation mit dem Bayerischen Staatsballett zwei Jahre lang Berufserfahrung auf internationalen Bühnen. Sie zeigen ein umfangreiches Repertoire aus klassischen, neo-klassischen und zeitgenössischen Werken.

In diesem Jahr feiert das Bayerische Junior Ballett München als Nachwuchsschmiede des Bayerischen Staatsballett seinen 15. Geburtstag. Hier Ensemble-Mitglieder beim Auftritt im Brunnenhof 2024. (Foto: Marie-Laure Briane)

Die Themennächte im Brunnenhof erinnern an den letzten Sommerurlaub. Den Anfang machen die Münchner Symphoniker mit einer italienischen Nacht am 30. Juni und 1. Juli. Unter der Leitung von Andrea Sanguineti treten etwa die Sopranistin Eugenia Dushina und Tenor Jesús León auf. Mediterran wird es auch am 17. August bei der „La Notte Italiana“. Hier bieten drei Solisten und das Süddeutsche Kammerensemble Ausschnitte aus italienischen Opern, etwa Verdis „La Traviata“ und Puccinis „Tosca“ unter der Leitung von Markus Elsner dar. Kubanisches Flair gibt es am 3. August. Ecos de Siboney führen an diesem Abend mal leisen, mal stimmgewaltigen traditionellen Son Cubano auf.

Um sich in andere Länder zu träumen, muss es nicht unbedingt Klassik oder Folklore sein. Wem der Sinn mehr nach Musik zum Mittanzen steht, schaut bei der „Italo Pop Night“ am 10. August oder dem „Best of Austropop“ zwei Tage später vorbei. Überhaupt müssen sich verschiedene Musikgenres nicht ausschließen, wie Christoph „Stofferl“ Well mit den Münchner Symphonikern beweist. Der einstige Solotrompeter der Münchner Philharmoniker und Konzertharfenist ist als Mitglied der Biermösl Blosn und Well Brüder bekannt geworden. Er zeigt, dass Mozart, Alphornjodler und südamerikanische Klänge eben doch zusammenpassen (28. Juli).

Im Brunnenhof formiert sich eine Blasmusik-Supergroup: Logisch, dass Mitglieder von „Labrassbanda“ da nicht fehlen dürfen. (Foto: Franz Xaver Fuchs)

Am 26. Juni bringen Andrej Hermlin und sein Swing Dance Orchestra als eine der erfolgreichsten deutschen Big Bands Tanzmusik aus den 1930er und 40er Jahren auf die Bühne. Auch Blasmusik kommt nicht zu kurz, wenn sich Musiker der Wiener Philharmoniker, Larassbanda, Mnozil Brass, der Egerländer Musikanten und Da Blechhauf’n am 17. Juli zu einer Supergroup zusammenschließen. Hinzu kommen die Greatest Hits der Soul-Musik (2. August ), eine Schlager-Sommerparty (9. August), Musical-Songs (11. August) und Filmmusik (14. August).

Ursprünglich traf sich im Brunnenhof das Who is Who der Münchner Barockzeit zu höfischen Turnierfesten. Im August kommen die großen Stars der Musikgeschichte zu Besuch – zumindest in Form von Tribute-Bands. Am 6. August werden Hits von Phil Collins zu hören sein. Als Solokünstler und Sänger der Band Genesis wurde er weltberühmt. Nicht minder bekannt ist die „Queen of Rock“ Tina Turner, deren Songs am Abend darauf im Brunnenhof ertönen. Spätestens mit „The Wall“ haben sich auch Pink Floyd in der Musikgeschichte verewigt. Sie werden am 8. August gefeiert. Es folgen Tributes an Queen (13. August), Whitney Houston (15. August) und Abba (16. August). Und wer kein Ticket für den echten Robbie Williams im Olympiastadion ergattert hat, für den gibt es drei Tage vorher ein Trostpflaster: „The Robbie Experience“ mit Mario Nowack kommt am 23. Juli in den Brunnenhof.

Open-Air-Sommer im Brunnenhof, 26. Juni bis 17. August, Residenz München