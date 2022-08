Von Thomas Becker

Es gibt Dinge, die verlieren einfach nicht an Wert. Der Brunnenhof im Südflügel der Residenz ist so ein Evergreen. Zu verdanken haben wir ihn Herzog Albrecht V., der ihn vor fast einem halben Jahrtausend errichten ließ. Früher wurde er für Turniere und als Kutschenauffahrt genutzt, heute bejubelt man das Schmuckstück vor allem wegen der hervorragenden Akustik. Zum Beispiel bei den Brunnenhof-Open-Airs, bei denen es nicht nur zum Wiedersehen und -hören von Liebgewonnenem kommt, sondern auch zur Entdeckung ganz neuer Horizonte.

Schon die erste Augustwoche hat von allem etwas im Programm. Am Dienstag gastiert die Jazzrausch Bigband mit ihrem gefeierten Mix aus Techno und Bigband-Jazz. Das neue Album "téchne" demonstriert das künstlerische Zusammenwirken von kultur- und geisteswissenschaftlichen Themen. Der Titel bezieht sich auf das altgriechische "τέχνη", das bis heute bedeutend für das Verständnis von Kunst, Wissenschaft und Technik ist. Die jungen Musiker spiegeln ihr Bewusstsein für die fließenden Übergänge dieser Ebenen wider, kompositorisch und textlich anhand mathematischer, philosophischer und literarischer Themen, klanglich durch die Verbindung von Jazz, Klassik und Techno. Tags darauf kommt Comedian Chris Boettcher, bekannt als Schöpfer des Wiesn-Hits "10 Meter geh'", mit ein paar Ebenen weniger aus, bevor am Samstag die Band "Austria Project" die Zeit des Austro-Pop auferstehen lässt, wie seit 20 Jahren schon. Auf der Playlist: Chart-Stürmer wie "Großvater", "Fürstenfeld" "Schifoan" und "Herz wia a Bergwerk" - wer kann dazu schon nein sagen?

Von der Tischlerlehre zur Diatonischen

Auf keinen Fall sollte man sich am 7. und 8. August das Gastspiel des Herbert Pixner Projekts entgehen lassen. Der Mittvierziger aus Südtirol, mit fünf Geschwistern auf einem Bergbauernhof in einem Seitental des Passeiertals aufgewachsen, hat einen so langen wie faszinierenden Weg hinter sich. Nach einer Tischlerlehre zog es ihn mit der Diatonischen und zig anderen Instrumenten immer mehr zur Volksmusik, 15 Jahre verbrachte er seine Sommer als Senner in Südtirol oder der Schweiz, verdingte sich sogar mal für ein paar Monate als Barmusiker im Nobel-Skiort Vail, Colorado - ein Weg, den schon viele Alpenbewohner vor ihm gegangen waren, meist aber mit einem Paar Skier im Gepäck.

Pixner blieb ein Suchender, spielte quer durch die Genres, von Volksmusik über Jazz bis zu Klassik und zeitgenössischer Musik, produzierte Aufnahmen mit dem Ostbahn-Kurti, aber auch mit André Heller - wer bekommt solch einen Spagat schon unfallfrei hin? 2005 gründete er mit Heidi Pixner (Harfe), Manuel Randi (Gitarre) und Werner Unterlercher (Bass) das nach ihm benannte Projekt, das bald erste Auszeichnungen einheimste: 2008 etwa den Preis als Nachwuchskünstler der Hanns-Seidel-Stiftung. Seit 2019 lebt und arbeitet er in Gnadenwald bei Innsbruck, in seinem "Gnadenlos"-Studio, wo auch das neue Album entstanden ist: "Schian", was in Südtiroler Mundart schön bedeutet. "Ein Querschnitt aus 17 Jahren Herbert Pixner Projekt", sagt der Künstler, "cleane Sounds, ein eher ruhiges Album, zwölf neue Songs." Gitarrist Randi beschreibt die Genese so: "Die Melodien schwingen in der Luft, der Herbert fängt sie ein, nimmt uns mit, dann fliegen wir auf diesem magischen Teppich, und die Musik entwickelt sich von selbst."

Detailansicht öffnen Mathematik, Philosophie und Ekstase: Die "Jazzrausch Bigband" bringt's zusammen. (Foto: Marc Willhelm)

Selbsterklärend ist auch ein Großteil des weiteren Brunnenhof-Programms: Am 9. August kommt Michael Jackson - besser gesagt: "The Tribute Show" mit einem Best of des Pop-Titanen, was einige Stunden in Anspruch nehmen dürfte. Tags darauf sind Willy Astor & Friends im Rahmen ihrer Sound of Islands-Tour zu sehen, bei der es fast wie beim Kollegen Pixner quer durch die Musikstile geht, von Bossa Nova über Tango, afrikanische Einflüsse, Flamenco bis zu bayerischer Volksmusik. Am 12. August geht's dann über den Brenner, rein in die "Italo Pop Night" mit "I dolci signori", den sechs zuckersüßen Jungs und den Schmachtfetzen von Zucchero, Umberto Tozzi, Al Bano, Ricchi e Poveri und Eros Ramazotti - für Fans bedeutet das einfach nur felicita: Glück. Weitere Cover-Shows folgen mit "Pink Floyd performed by Echoes" (13.8.), "The spirit of Falco" (18.8.), "The Queen Tribute Show" (19.8.), die "Abba-Night" (20.8.). Die "Sommernacht der Filmmusik", live gespielt von einem Sinfonieorchester, steigt am 14. August, bevor es an den drei darauf folgenden Abenden klassisch wird: "Carmina Burana", "Die Nacht der Tenöre" und Vivaldis "Vier Jahreszeiten". Den sicher stimmungsvollen Abschluss am 21. August bildet dann "La notte italiana" mit den schönsten italienischen Opernarien - noch so ein Evergreen, der einfach nicht an Wert verlieren will.

Jazzrausch Bigband, Di., 2. August, 20 Uhr; Chris Boettcher & Big Band, Mi., 3. August, 20 Uhr; Münchner Open Air Sommer, 6. bis 21. August, Brunnenhof der Residenz