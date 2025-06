Egal, wie viele Abende man schon in einem Restaurant verbracht hat, betritt man es zum ersten Mal bei Tageslicht, fühlt es sich plötzlich ganz anders an. Dieser Effekt stellt sich wahrscheinlich momentan bei vielen Gästen ein, die erstmals zum Brunchen ins Restaurant Roecklplatz kommen. Lange war hier nur abends Betrieb, doch seit Januar hat das Ausbildungsrestaurant in der Isarvorstadt sonntags auch tagsüber geöffnet und serviert eine Brunch-Karte, die genauso vielseitig ist wie das Menü am Abend.