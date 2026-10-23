Der letzte Urlaub in Griechenland ist schon viel zu lange her, das spürt man spätestens, wenn in München die Tage kürzer werden und die Temperaturen sinken. Zumindest kulinarisch ist es nicht schwer, die Sommergefühle zurückzuholen, griechische Restaurants gibt es viele. Die beschränken sich aber meistens auf Gyros, Tsatsiki und Moussaka. Doch es gibt auch Angebote für einen ausgiebigen griechischen Brunch.

Im Olea an der Müllerstraße gibt es beides: abends mediterran angehauchte Spezialitäten, morgens Frühstück mit griechischem Touch. Klischeehafte Einrichtung in Weiß-Türkis und mit pseudo-antiken Statuen gibt es hingegen nicht. Alles ist in Sandfarben und Olivgrün gehalten, die Lampen sind aus Korb und Bast. Man nimmt Platz auf Flauschstühlen an Tischen mit hellen Steinplatten.

Mit griechischem Essen würden viele vor allem Deftiges verbinden, Paros-Teller und Mykonos-Platte etwa, sagt Julien Becker, der das Olea gemeinsam mit seiner Frau Melanie Adamu betreibt. Im Olea aber will man auch eine andere Seite Griechenlands zeigen. „Wir wollen der Grieche sein, der modern und cool ist“, sagt der Wirt.

Auf der Frühstückskarte findet man deshalb zwar durchaus Klassiker wie griechischen Joghurt mit Honig, Früchten und Granola (11 Euro), griechische Rühreier mit Feta-Creme und Tomate (14 Euro) oder Hähnchen-Pita (16 Euro). Aber es gibt auch French Toast mit Pistaziencreme und Maracuja-Schaum (15 Euro) oder Avocado-Brot mit pochiertem Ei, Feta und Olivenpulver (13 Euro).

French Toast mit Pistaziencreme und Maracuja-Schaum. Stephan Rumpf

Griechisches Rührei mit Tomaten und Feta-Creme. Stephan Rumpf

Dazu trinkt man neben klassischem Espresso (2,50 Euro) und Cappuccino (4 Euro) auch Varianten mit Pistazie (Espresso macchiato für 4 Euro, Latte macchiato für 5,50 Euro). Für jeweils neun Euro bekommt man verschiedene Spritz-Varianten, zum Beispiel mit Pink Grapefruit, Holunder und Limette. Immer nur Gyros und Ouzo - das ist für Becker nicht authentisch griechisch.

Er und seine Frau haben eine große Griechenland-Affinität, erzählt er. Seine Familie ist in das Land ausgewandert, zwei Jahre lang lebte Becker selbst in Athen. „Wir fühlen uns wie Griechen.“ Besonders liebt er an Griechenland die Menschen und das Lebensgefühl, sagt er. Die Herzlichkeit und Offenheit vermisst er in Deutschland manchmal. „In Griechenland ist es so: Es fühlt sich überall so an, als wäre man bei jemandem zu Hause eingeladen. Egal, wo man hinkommt, man fühlt sich willkommen.“

Julien Becker und Melanie Adamu wollen nicht nur griechische Spezialitäten nach München bringen, sondern auch das Lebensgefühl. Stephan Rumpf

Becker beobachtet, dass Menschen immer mehr auf ihr Handy schauen, auch im Restaurant. In Griechenland hingegen sitze man zusammen, man vergesse die Zeit, esse und spreche miteinander. Dazu will er auch die Münchner ermutigen.

Zum Olea-Konzept gehört daher auch, dass man sich die Gerichte gut teilen kann. „Oft kann man sich sowieso nicht entscheiden“, sagt Becker. Warum also nicht Verschiedenes bestellen und dann am Tisch durchtauschen? Beim Essen gebe es schließlich keine starren Regeln.

Olea, Müllerstraße 49, Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 10 bis 15 Uhr, Samstag und Sonntag 9 bis 15 Uhr, außerdem täglich 17 bis 0 Uhr.