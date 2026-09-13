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Pop-Musiker Jakob Bruckner„Ich will nicht die Kindheit meiner Kids verpassen“

Lesezeit: 5 Min.

„Wir leben unseren Kindheitstraum“, sagt Jakob Bruckner über „Bruckner“, wie die Pop-Band von ihm und seinem Bruder Matti (Hintergrund) heißt.
„Wir leben unseren Kindheitstraum“, sagt Jakob Bruckner über „Bruckner“, wie die Pop-Band von ihm und seinem Bruder Matti (Hintergrund) heißt.
Foto: Felix Birkenseer

Während die Band „Bruckner“ mit Album und Tour vor dem nächsten Karriereschritt steht, gerät das Familienleben zunehmend unter Druck. Jakob Bruckner erzählt, warum er trotz der Musikleidenschaft über den Lehrerberuf nachdenkt.

Von Michael Bremmer

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Warum Jakob Bruckner Musiker geworden ist? Wegen genau solcher Momente. Mitte Mai steht er auf der Bühne der Münchner Olympiahalle, rechts sein Bruder Matti, hinter ihnen leuchtet der Bandname Bruckner. Jakob Bruckner singt „Weit weg“, eine Hymne über eine Liebe, die er gerne festhalten möchte. Er singt von Hoffnung und vom Abschied am Bahnhof. Vor ihm stehen tausende Menschen, die den Moment mit leuchtenden Taschenlampen magisch machen.

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