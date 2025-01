Bei seinem Konzert im Münchner Prinzregententheater zeigt der Pianist Bruce Liu Sensibilität und Feingeist. Am Ende: lauter Jubel.

Kritik von Klaus P. Richter

Eleganter Tschaikowsky zu Beginn des Klavierabends im Prinzregententheater versprach zauberisches Flair. Der 27-jährige Bruce Liu, von chinesischen Eltern in Paris geboren und in Montréal aufgewachsen, wählte dafür den Zyklus „Jahreszeiten“. Dort geht es vom Januar „Am Kamin“ bis zu „Weihnachten“ im Dezember – es sind „Charakterstücke“, die allerdings auch durch ihre Aufladung mit viel Sentimentalität und Piano-Klangkultur nie an das Format der Schumann’schen Vorbilder heranreichen. Selten, dass sie, wie bei der „Barkarole“ oder dem „Herbstlied“ dem oft banalen Salonton entkamen zu fesselndem Impressionismus.