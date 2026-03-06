Das Violinkonzert des Schweizers Frank Martin (1890–1974) ist seit seiner Entstehung zu Beginn der 1950er-Jahre einer der berühmtesten Geheimtipps, wenn es darum geht, jenseits des sattsam oft gespielten Standardrepertoires etwas zu entdecken, mit dem man Ruhm und Ehre erringen kann. Umso mehr, wenn man es so unmissverständlich klar, tonlich bewunderungswürdig und mit souveränem Überblick das oft dichte Klanggeschehen darzustellen weiß, wie der Weltgeiger Frank Peter Zimmermann zusammen mit dem hochengagierten BR-Symphonieorchester unter Alain Altinoglu.