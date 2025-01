Was für eine herzzerreißend schöne Geschichte: „Es ist tiefer Winter und bitterkalt. Die Wölfe im Wald haben Hunger und ersinnen einen Plan für ihr nächstes Festmahl. Auf der Speisekarte soll der Elch Freddy stehen – aber diesen Plan haben die Wölfe ohne das jüngste Mitglied ihres Rudels gemacht! Der Baby-Wolf ist nämlich mit Freddy, dem Elch, befreundet und macht sich ganz allein auf in den nächtlichen Wald, um seinen besten Freund zu beschützen.“ Mit diesem kleinen Spoiler kündigt das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks (BRSO) an, worum es beim diesjährigen Familienkonzert geht.