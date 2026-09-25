Zum Hauptinhalt springen

Saisonauftakt des BRSO mit Simon RattleKlangexplosionen und Aufbauarbeit für die Jugendhilfe

Lesezeit: 2 Min.

Echten Furor entfacht Simon Rattle bei seinem Orchester vor allem beim Trauermarsch.
Echten Furor entfacht Simon Rattle bei seinem Orchester vor allem beim Trauermarsch.
Frank Schroth / Stiftung Lichtblick Kinder- und Jugendhilfe

Das Symphonieorchester des Bayerischen Runfunks eröffnet die Saison mit einem Benefizkonzert für die Stiftung Lichtblick. Chor und Solisten brillieren, die Instrumenalisten zeigen teilweise  Startschwierigkeiten.

Von Paul Schäufele

SZ bei Google bevorzugen

Muss ein Eröffnungskonzert immer fröhlich sein? Vielleicht ist es ehrlicher, eine Spielzeit nachdenklich zu beginnen. Das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks (BRSO) geht bei seinem Saisonauftakt mit Simon Rattle in diese Richtung. Das liegt auch daran: Das Konzert sammelt Geld zugunsten der „Stiftung Lichtblick Kinder- und Jugendhilfe“, die sich einer gerne verdrängten Tatsache annimmt – dass es auch in München Kinder gibt, die es schwer haben. Diesen Abend mit Bach zu beginnen und mit Beethovens Neunter zu beschließen, ist da eine plausible Strategie. Musikalisch wäre das Ergebnis allerdings eher mäßig, hätte das BRSO nicht rettende Unterstützer.

Zur SZ-Startseite

Musical-Haus in München
:„Das Deutsche Theater ist ein Kulturmittelpunkt der Stadt – auf all das würde man verzichten“

Das älteste Theater Münchens feiert sein 130-jähriges Bestehen, Intendant Thomas Linsmayer hat ein üppiges Programm zusammengestellt. Aber die neue Rathauskoalition fordert einen Sparkurs und erwägt sogar einen Verkauf des „Show-Palastes“.

SZ PlusInterview von Michael Zirnstein

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite