Muss ein Eröffnungskonzert immer fröhlich sein? Vielleicht ist es ehrlicher, eine Spielzeit nachdenklich zu beginnen. Das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks (BRSO) geht bei seinem Saisonauftakt mit Simon Rattle in diese Richtung. Das liegt auch daran: Das Konzert sammelt Geld zugunsten der „Stiftung Lichtblick Kinder- und Jugendhilfe“, die sich einer gerne verdrängten Tatsache annimmt – dass es auch in München Kinder gibt, die es schwer haben. Diesen Abend mit Bach zu beginnen und mit Beethovens Neunter zu beschließen, ist da eine plausible Strategie. Musikalisch wäre das Ergebnis allerdings eher mäßig, hätte das BRSO nicht rettende Unterstützer.