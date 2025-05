Man kann nicht sagen, dass es nicht Neuigkeiten bezüglich infrastruktureller Maßnahmen für die Klangkörper des Bayerischen Rundfunks gibt. Allerdings nicht solche, wie man erhoffen möchte. Das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks (BRSO) und dessen Chor stellen ihre kommende Saison vor und laden in den Chorprobensaal im BR-Komplex am Hauptbahnhof. Zum letzten Mal, denn den Saal wird es bald so nicht mehr geben, er wird umgebaut, und der Chor wird dann für einige Zeit nach Unterföhring umziehen. Das Münchner Konzertsaal-Dilemma indes wird bei der Pressekonferenz gar nicht erwähnt.

Dafür erlebt man einen vor Euphorie sprühenden Chef. Sir Simon Rattle scheint bereits jetzt jede Note, die in der kommenden Saison gespielt werden wird, auswendig zu kennen. Von den Konzerten, die er selbst dirigiert, sowieso. Diese reichen von der stärker etablierten Barock-Reihe über das Finale des ARD-Wettbewerbs bis zu Uraufführung von Olga Neuwirth bei der musica viva.

Dokumentarfilm und Preisverleihung : Dem großen Simon Rattle ganz nah kommen Simon Rattle ist einer der berühmtesten Dirigenten der Welt. Ein neuer Dokumentarfilm porträtiert den Leiter des BR-Symphonieorchesters. Der Star am Pult erzählt von seinem Aufwachsen als „seltsames Kind“ in Liverpool – und äußert sich zum Konzerthaus München. Von Egbert Tholl ...

Einige Höhepunkte: Hans Werner Henzes Oratorium „Das Floß der Medusa“ mit spektakulärer Besetzung, Alban Bergs „Wozzeck“ mit Christian Gerhaher in der Titelpartie, Edward Elgars Oratorium „The Dream of Gerontius“ (das in der kommenden Saison auch die Münchner Philharmoniker aufführen) sowie „Singen mit Sir Simon“. Nach dem Erfolg des „Symphonischen Hoagascht“ (ein Wort, das er trefflich aussprechen kann) mit bayerischen Blasmusikgruppen nimmt sich der Musikvermittler Rattle nun der Laienchöre aus Bayern an. Das Vorhaben kulminiert in Aufführungen von Orffs „Carmina burana“ im Circus-Krone-Bau und beim Kissinger Sommer. Nicht nur konzertant, sondern mit einer echten Opernproduktion kann man Rattle, das BRSO und den Chor diesen Sommer auch erleben, beim Festival von Aix-en-Provence mit Mozarts „Don Giovanni“.

Die Auslastung der Symphoniekonzerte liegt bei etwa 93 Prozent, die der Chor-Abokonzerte bei 100, alles läuft prima, nur eines ist Rattle dann fast ein wenig peinlich. Der Hinweis von Manager Nikolas Pont, dass Rattle am Samstag den Siemens-Musikpreis erhält und ein Dokumentarfilm über ihn auf dem Dok-Fest läuft. Lieber schwärmt er von dem, was kommende Saison musikalisch passieren wird beim BR.