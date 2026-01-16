Die Satzbezeichnungen von Bruckners Vierter Symphonie sind Worte des Unentschiedenen. „Bewegt, nicht zu schnell“. „Andante quasi Allegretto“. Das Scherzo „nicht zu schnell“, aber „keineswegs schleppend“, das Finale wieder „bewegt, doch nicht zu schnell“. Kleiner Scherz, aber nicht zu scherzhaft: Dazu passt die Interpretation des BR-Symphonieorchesters unter der Leitung von Paavo Järvi in der Isarphilharmonie ziemlich gut.
Das BR-Symphonieorchester im KonzertBruckner, gediegen umgesetzt
Lesezeit: 1 Min.
Solides Musikhandwerk ohne überwältigende Momente: Paavo Järvi dirigiert das BR-Symphonieorchester in der Isarphilharmonie.
Kritik von Andreas Pernpeintner
