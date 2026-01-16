Zum Hauptinhalt springen

Das BR-Symphonieorchester im KonzertBruckner, gediegen umgesetzt

Lesezeit: 1 Min.

Ein stets maßvoller Gestalter: Paavo Järvi am Pult des BR-Symphonieorchesters.
Ein stets maßvoller Gestalter: Paavo Järvi am Pult des BR-Symphonieorchesters. (Foto: Astrid Ackermann/BR)

Solides Musikhandwerk ohne überwältigende Momente: Paavo Järvi dirigiert das BR-Symphonieorchester in der Isarphilharmonie.

Kritik von Andreas Pernpeintner

Die Satzbezeichnungen von Bruckners Vierter Symphonie sind Worte des Unentschiedenen. „Bewegt, nicht zu schnell“. „Andante quasi Allegretto“. Das Scherzo „nicht zu schnell“, aber „keineswegs schleppend“, das Finale wieder „bewegt, doch nicht zu schnell“. Kleiner Scherz, aber nicht zu scherzhaft: Dazu passt die Interpretation des BR-Symphonieorchesters unter der Leitung von Paavo Järvi in der Isarphilharmonie ziemlich gut.

Zur SZ-Startseite

Kundgebung vor dem Münchner Rathaus
:Die Linke meißelt zehn Gebote für eine neue Kulturpolitik in Stein

Touristenabgabe, Sozialticket, Mindesthonorare und eine Diversitätsquote für den Kulturbereich: Mit diesen Ideen fordert die Münchner Linke andere Parteien heraus.

Von Michael Zirnstein

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite