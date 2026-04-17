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Fulminantes Konzert mit dem BR-SymphonieorchesterManfred Honeck vertritt Joana Mallwitz – und triumphiert

Lesezeit: 2 Min.

Harmonieren gut: Solist Radoslaw Szulc und Dirigent Manfred Honeck mit dem BR-Symphonieorchester im Herkulessaal.
Harmonieren gut: Solist Radoslaw Szulc und Dirigent Manfred Honeck mit dem BR-Symphonieorchester im Herkulessaal. Astrid Ackermann

Ein Dirigent, der Maßstäbe setzt: Manfred Honeck springt für die erkrankte Joana Mallwitz ein – und macht aus einem BR-Symphoniker-Abend mit Haydn, Prokofjew und Beethoven ein Ereignis der Extraklasse.

Kritik von Paul Schäufele

Es gibt sie noch, die guten Konzerte. Abende, bei denen ein Orchester unter inspirierter Leitung sein Bestes gibt, Interpretationen, die Klassiker in neuem Licht strahlen lassen. Dazu braucht man allerdings einen Dirigenten vom Format Manfred Honecks. Der springt beim Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks (BRSO) für die erkrankte Joana Mallwitz ein und darf sich am Ende über Standing Ovations freuen.

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