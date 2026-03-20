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Das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks in der IsarphilharmonieMusik, die Trost spendet

Lesezeit: 1 Min.

Virtuos ausgeführte Interpretations-Idee: Gustav Mahler in der Isarphilharmonie.
Virtuos ausgeführte Interpretations-Idee: Gustav Mahler in der Isarphilharmonie. BR / Astrid Ackermann

Das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter Simon Rattle begeistert mit einem intensiven Gustav Mahler.

Kritik von Paul Schäufele

Dieses Stück handelt vom Tod. Und überwältigt doch als eine Reise von Trauer zu ekstatischer Freude immer wieder: Längst gehört Gustav Mahlers zweite Symphonie zu seinen meistgespielten Werken. Das Konzert des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks (BRSO) in der Isarphilharmonie jedenfalls ist lange ausverkauft.

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