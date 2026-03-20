Dieses Stück handelt vom Tod. Und überwältigt doch als eine Reise von Trauer zu ekstatischer Freude immer wieder: Längst gehört Gustav Mahlers zweite Symphonie zu seinen meistgespielten Werken. Das Konzert des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks (BRSO) in der Isarphilharmonie jedenfalls ist lange ausverkauft.