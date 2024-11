Die Welt ist gefährdet und brüchig, das ist heute eine so bittere wie alltägliche Erfahrung. Aber so war das wohl schon immer mit der Sicherheit, auch im 19. Jahrhundert. Wie gefährdet die Welt damals war, das führen Dirigent Simon Rattle und seine BR-Sinfoniker in der Isarphilharmonie faszinierend plastisch vor. Der langsame Satz aus Anton Bruckners letzter und unvollendeter Sinfonie beginnt mit einem feierlich breit und laut gesungenen Thema fern aller Zweifel. Dann aber kommt unvermittelt wie Schock ein Abbruch und es grummelt nur mehr ganz in der Tiefe, kaum hörbar.

Bruckner sagt: Sicher ist gar nichts auf dieser Welt. Rattle betont dieses Statement in seiner zuspitzenden Lesart, die leicht unruhig und handgreiflich diesseitig und mit großem Überwältigungsgestus daherkommt.

Jenseitiges, Spirituelles, Visionäres, Versöhnliches soll hier keinen Platz haben. Weil Weltflucht und Verklärung für den bei aller Leidenschaftlichkeit immer intellektuell kontrollierten Simon Rattle derzeit keine Optionen sind, so sehr auch viele Menschen angesichts von Kriegen und politischen Verwerfungen ein tiefes Bedürfnis nach Seelenstreichelei verspüren. Aber Rattle beharrt dirigierend auf dem Diesseits und der Möglichkeit, dass alle Widernisse der Welt auch in dieser Welt gelöst werden können, zumindest moderiert und befriedet. Dieser Musiker ist durch und durch der Aufklärung verpflichtet.

Mit diesem Verständnis gehen Simon Rattle und seine spielfreudig begeisternden Sinfoniker auch die vier überraschend und raffiniert kombinierten Stücke davor an. György Ligetis Weltrauschen-Studie „Athmosphères“ geht über in Richard Wagners ätherisches „Lohengrin“-Vorspiel, Anton Weberns maximal kurze und extrem unterschiedliche Orchesterstücke op. 6 in Wagners so todes- wie sexsüchtiges „Tristan“-Vorspiel samt Liebestod: Rattle zeigt so, dass diese Komponisten wie Bruckner die Welt als gefährdet und brüchig erfuhren und komponierten.