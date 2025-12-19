Ein wenig ist das die Krux mit Berlioz’ Symphonie fantastique: Ihr letztes Drittel ist derart packend, dass man stets aufs Neue verdrängt, wie lang die Wegstrecke dorthin ist. Gewiss, es gibt auch zuvor Einprägsames. Die Idée fixe, das Englischhorn-Solo und dessen Oboen-Beantwortung zu Beginn der „Scène aux champs“. Aber etwas langatmig ist diese Landpartie schon auch.

Dabei gelingt dem BR-Symphonieorchester im Herkulessaal eine wirklich hervorragende Darbietung. Das liegt besonders daran, dass am Pult Esa-Pekka Salonen steht. Seine Art des Dirigierens kennt durchaus die rasche Bewegung, bei Ravels „Le Tombeau de Couperin“ zu Beginn des Abends teilweise auch einen anmutigen Hüftschwung. Aber nichts an seinem Tun ist effektheischend, sondern von beherrschter Übersicht und mit Fokus aufs präzise Detail. Auf diese Weise klingen die so gegensätzlichen Werke von Ravel und Berlioz gleichermaßen vorzüglich.

Dazwischen ist „The MAX Concerto“ von Anders Hillborg zu hören. Am Klavier Emanuel Ax. Wie gut er das Stück beherrscht, ist sofort spürbar. Dennoch kann dieses Klavierkonzert zunächst nicht fesseln: Was Hillborg mit dem in der Harmonik modernen, in der Figuration mitunter fast klassischen Klavierpart und den dazwischengeschalteten Orchesterclustern mitteilen will, erschließt sich nicht ganz. So gleitet die Musik etwas beliebig vor sich hin. Bis im Abschnitt „Chorales and Echo Chamber“ betörend gut komponierte Klangeffekte aufleuchten: monolithische Klaviertöne, denen die Holzbläser abgestufte Echoeffekte beigeben.

Auch die machtvolle Ruhe der anschließenden, üppig aufgeschichteten Liegeklänge ist grandios. So gibt es großen Applaus, als am Ende auch der Komponist das Podium betritt. Dass zwischen Ax und Salonen dann vor Publikum eine anhaltende Diskussion entsteht (um die Zugabe?), ist merkwürdig und drängt Hillborg unnötig an den Rand. Das folgende instrumentale Schubert-„Ständchen“ ist überflüssig.