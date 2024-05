Kritik von Reinhard J. Brembeck

Daniel Harding ist ein großzügiger Dirigent, der zwar klar die Richtung vorgibt für die von ihm bis zum Anschlag geforderten BR-Sinfoniker im Herkulessaal, der aber auf jede sich in Kleinlichkeit erschöpfende Kleinteiligkeit verzichtet, der sich nie eitel in den Vordergrund stellt. Ungewöhnlicherweise machen seine beiden Hände oft Unterschiedliches, viel macht er nur mit Links, immer wieder lässt er die Musik einfach laufen, gibt selbst die schicksalsvernichtenden Schläge in Ludwig van Beethovens "Coriolan"-Ouvertüre nur trocken und nüchtern vor.