Was für eine Energie in jedem Ton und in jeder Phrase: Bei Thomas Larchers „Returning Into Darkness“ für Cello und Orchester ist die Solistin Alisa Weilerstein pausenlos eine halbe Stunde, die viel kürzer erscheint, beschäftigt. Nicht zuletzt virtuose Glissandi vom tiefsten bis zum höchsten Ton, denen das Orchester kaum folgen kann, bedeuten immer wieder ein wildes Aufbegehren. Lyrische Passagen sind selten, dann aber umso bewegender und gegen Ende des langsam ins Nichts versinkenden Konzerts wird es noch einmal, auch dank des Donnerblechs, fulminant dramatisch und expressiv.

Weilerstein bot in dieser europäischen Erstaufführung eine reife Leistung, wirkte mit der Partitur, die für sie geschrieben wurde, vertraut in jedem Ton und wurde der virtuosen Dramatik ebenso gerecht wie den vereinzelten melodischen Einsprengseln, die ein kurzes Atemholen erlaubten.

Begonnen hatte das Konzert im Herkulessaal der Residenz mit Jean Sibelius’ subtil und raffiniert entfalteter Tondichtung „Nächtlicher Ritt und Sonnenaufgang“, gekrönt wurde es mit der Fünften Symphonie. Ob geheimnisvolles Bläserraunen oder expressiv verkantete Streichermelodie, die große Steigerung, immer wieder der allmähliche Tempowechsel oder die große Coda am Ende des ersten und dritten Satzes: Unter Alan Gilberts Leitung entfaltete das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks den bestechenden Reichtum der Sibelius-Symphonie in jeder Phrase und offenbarte, wie raffiniert der Finne orchestrieren konnte, dass noch im größten Tumult größtmögliche Durchsichtigkeit herrschte.

Das will freilich von einem Orchester auch so dargeboten werden, wie es den BR-Symphonikern gelang. Fein gestaffelt waren die Variationen des Mittelsatzes, nobel durchdringend das wie ein Passacaglia dominierende Schwanenthema des Finales, gewaltig die letzte Steigerung. Schade, dass zwar vereinzelt Sibelius in den Konzertprogrammen des BR auch der nächsten Spielzeit auftaucht, aber keine zyklische Aufführung in Planung ist, die einen direkten Vergleich der Symphonien in ihrer je eigenen Qualität erlauben würde.