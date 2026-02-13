Was ist das Klavierkonzert Nr. 5 von Camille Saint-Saëns doch für ein wundervolles Werk. Und wie schön wird es beim Konzert des BR-Symphonieorchesters unter der Leitung von Tugan Sokhiev im Herkulessaal dargeboten. Zunächst mal setzt sich Pianist Alexandre Kantorow ziemlich lässig vor die Klaviatur. Intensiven Kontakt mit Sokhiev sucht er nicht oft. Will er weitgehend auf sich bezogen durch das Konzert parlieren? Weit gefehlt.