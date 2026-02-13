Zum Hauptinhalt springen

Alexandre Kantorow spielt mit dem BR-SymphonieorchesterGeschmeidig am Klavier

Lesezeit: 1 Min.

Körperlich locker,technisch virtuos: Alexandre Kantorow im Herkulessaal.
Körperlich locker,technisch virtuos: Alexandre Kantorow im Herkulessaal. (Foto: BR / Astrid Ackermann)

Nicht nur Camille Saint-Saëns Klavierkonzert wird beim Zusammenspiel der BR-Symphoniker mit Pianist Alexandre Kantorow zum Erlebnis.

Kritik von Andreas Pernpeintner

Was ist das Klavierkonzert Nr. 5 von Camille Saint-Saëns doch für ein wundervolles Werk. Und wie schön wird es beim Konzert des BR-Symphonieorchesters unter der Leitung von Tugan Sokhiev im Herkulessaal dargeboten. Zunächst mal setzt sich Pianist Alexandre Kantorow ziemlich lässig vor die Klaviatur. Intensiven Kontakt mit Sokhiev sucht er nicht oft. Will er weitgehend auf sich bezogen durch das Konzert parlieren? Weit gefehlt.

