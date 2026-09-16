Es begab sich 2018, dass Herbert Grönemeyer einen Song rausbrachte, der zwei Überraschungen bereithielt. In „Doppelherz / Iki Gönlüm“ singt Grönemeyer teils auf Türkisch. Zudem präsentierte er mit seinem Duettpartner BRKN der breiteren Öffentlichkeit einen Rapper, der bis dato eher in der Szene bekannt war.

In seinem kurzen Part gab BRKN eine Kostprobe seines Könnens, Flow, Gesang, Text: „Ich pass’ nicht in die roten Linien deiner Karte“, sang er und brachte eine zweite Ebene in den Song, die Sehnsucht, die mehrfache Zugehörigkeit und Heimatlosigkeit, die in migrantischen Biografien entweder vorhanden ist oder in sie projiziert wird.

Dieser Mann mit dem Künstlernamen BRKN heißt bürgerlich Andaç Berkan Akbiyik, ist 35 Jahre alt und gebürtiger Berliner mit türkischen, kurdischen und armenischen Wurzeln. Seine Stadt wohnt in seinen Texten („Juli ’25“ mit Tarek K.I.Z), ist Kulisse für seine Musikvideos (etwa in „babyduweißt“). In Kreuzberg in einem Akademikerhaushalt aufgewachsen, lernte Akbiyik als Kind Klavier und Saxofon; später kamen weitere Instrumente dazu. Und schließlich: Rap. Im Jahr 2014 erschien seine erste EP, der Musiker Alligatoah nahm ihn mit auf Tour, Zusammenarbeit in Form von Produktionen und Features mit Szenegrößen wie K.I.Z. folgten. BRKN veröffentlichte EPs und Alben, sein aktuellstes erschien dieses Jahr und heißt „Lösch meine Nummer“.

BRKN gelingt es darauf, das großstädtische Lebensgefühl extrem süffig in kurzen Tracks zu besingen (in „Selfies“ oder in „Juli ’25“) oder auch zeitgenössische Beziehungsunfähigkeit in „Red Flags“. Gleichzeitig zieht sich auch das Lebensthema vieler Menschen mit Migrationsgeschichte, das schon in „Doppelherz“ anklang, durch „Lösch meine Nummer“. Auf dem besten Song des Albums, „Es tut nicht mehr weh“, singt BRKN: „Gott sei Dank, dass ich Kanake bin, ich hoff’, ich bin in keinem Leben etwas anderes“ und „ich bin nicht Straße genug, ich bin nicht Deutsch genug, ich soll mich anpassen, ich werd’ nen Teufel tun“.

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Wie präsent diese Vorwürfe, weder das eine noch das andere zu sein, in seiner Lebensrealität sind, zeigt sich an der Rezeption von diesem Song. Auf Instagram blendet BRKN in einem Video eine Album-Rezension ein, in der der Autor eine „Selbstviktimisierung“ moniert und kritisiert, dass der Rapper trotz des Besuchs eines humanistischen Gymnasiums von Anfeindungen aufgrund seiner Migrationsgeschichte rappt. Menschen wie BRKN erleben, was einige Deutsche nicht verstehen können oder wollen: dass auch das Aufwachsen in einem Akademikerhaushalt nicht vor Rassismus schützt, dass Street Credibility nicht vom Bürgeramt bescheinigt wird.

Dunkelheit ist nicht neu in BRKNS Werk. „Für euch hört sich das vielleicht übertrieben an, doch ich hab’ viel mehr erlebt, als ich mir wünschen kann“, rappte er 2024 in „Angst“, in „bitter / sweet“, zählt er auf, für wen er die Musik macht, auch „für unsre kleine Schwester, die uns ausm Himmel zusieht“.

In „Es tut nicht mehr weh“ fasst er zusammen: „Und mein größter Fehler war zu glauben, was ihr erzählt habt, ja, ich hab’ die Sonne nicht gesehn, mich gefühlt wie ein Problem, aber es tut nicht mehr weh.“ Als er den Song bei der Berliner Konzertreihe „Unreleased“, bei der Rapper ihre bisher unveröffentlichten Lieder erstmals auf die Bühne bringen, spielte, war das Publikum hin und weg. BRKNs Nummer wird so schnell keiner löschen.

BRKN, Do., 24. September, 20 Uhr, Feierwerk/Kranhalle