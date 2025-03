Interview von Sabine Buchwald

Britta Degenkolbe, 39, hat seit ihrer Kindheit viel Spaß an Sport. Was ihr selbst guttut, will sie anderen Frauen vermitteln, und dabei geht es ihr nicht allein um körperliche Bewegung. Ihre Vision: Frauen auf allen Ebenen zu stärken, Denkmuster zu durchbrechen, sie widerstandsfähiger zu machen. Degenkolbe ist staatlich geprüfte Sport- und Gymnastiklehrerin und ausgebildete Tänzerin. Zehn Jahre leitete sie eine Tanzschule, vor zweieinhalb Jahren, am Ende der Corona-Zeit, eröffnete sie ihr erstes Fitnessstudio, ein zweites folgte bald. Nun startet sie ihr drittes Projekt mitten in München unter dem Namen Herspace: Ein Ort nur für Frauen, in dem es neben Fitnesskursen, Yoga und Tanz auch Möglichkeiten zur Weiterbildung und Vernetzung gibt. Besonders wichtig aber ist Degenkolbe, die im oberbayerischen Weilheim aufgewachsen ist, dass Frauen sich in ihrem Körper wohlfühlen.