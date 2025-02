Das Kreisverwaltungsreferat (KVR) der Stadt beginnt am Dienstag damit, die Briefwahlunterlagen für die Bundestagswahl am 23. Februar zu verschicken. Wer die Unterlagen noch nicht beantragt hat und sie zugeschickt bekommen möchte, solle dies am besten online erledigen, rät das KVR: Das Formular ist zu finden unter www.briefwahl-muenchen.de . Die Antragsfrist läuft am 21. Februar um 15 Uhr ab, danach ist nur noch in Krankheitsfällen eine Bestellung möglich. Telefonisch geht es gar nicht.

Wer die Briefwahlunterlagen persönlich abholen möchte, kann das im Kreisverwaltungsreferat und in den Bezirksinspektionen tun; diese sind vom 4. bis zum 21. Februar eigens dafür länger geöffnet. Genaue Zeiten und Orte der Ausgabestellen sind unter www.muenchen.de/ausgabestellen-briefwahl zu finden. Dort stehen auch Wahlkabinen zur Verfügung, in denen die Stimmzettel ausgefüllt und abgegeben werden können. Überdies richtet das Wahlamt mehrere Sonderabgabestellen für die Wahlbriefe in der Stadt ein.

Wahlberechtigte, die ihre Briefwahlunterlagen vor dem 4. Februar beantragt haben und sie nicht bis zum 12. Februar bekommen, sollen sich an das Wahlamt wenden, telefonisch unter 089/233-96233 oder per E-Mail an briefwahl.kvr@muenchen.de. Angesichts der kurzen Fristen empfiehlt das KVR, die Stimmzettel möglichst schnell auszufüllen und zurückzusenden. Am Wahlsonntag, 23. Februar, können Wahlbriefe noch bis 18 Uhr in Briefkästen am KVR und am Rathaus eingeworfen werden.

Bundestags-Wahlkreis München-West/Mitte : Der Wahlkreis mit dem Hauchdünn-Sieger Stephan Pilsinger hat 2021 das Direktmandat im Westen für die CSU denkbar knapp gewonnen. Sein damaliger Konkurrent Dieter Janecek von den Grünen tritt wieder gegen ihn an, ebenso wie Seija Knorr-Köning von der SPD. Am Ende könnte der Wahlkreis in Berlin aber sogar ganz ohne Vertreter bleiben. Von Joachim Mölter

Bundestags-Wahlkreis München-Süd : Die Senkrechtstarterin, die es zu schlagen gilt Im Münchner Süden wird die Grüne Jamila Schäfer von der CSU-Kandidatin Claudia Küng und SPD-Mann Sebastian Roloff herausgefordert. Wer die Kandidaten sind, wofür sie stehen – und warum es sogar drei Sieger geben könnte. Von Heiner Effern