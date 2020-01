Brief an Kultusminister

Wenn der Schulweg lang ist, bezahlen für Bahn, Tram und Bus meist die Stadt oder der jeweilige Landkreis. Dabei aber gebe es "eklatante Lücken", sagt Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD); darauf hätten ihn Schülerinnen und Schüler hingewiesen. Alleine kann die Stadt daran nichts ändern, Grundlage ist ein Landesgesetz, und der Freistaat überweist für all das pauschal Geld an die Kommunen. Daher hat Reiter nun Bayerns Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) per Brief gebeten, die Lücken im Gesetz zu schließen. Eine von diesen besteht laut Reiter darin, dass die Kosten ab der elften Jahrgangsstufe nur übernommen werden dürfen, wenn sie mehr als 440 Euro im Jahr betragen. Zudem sollen zum Beispiel die Kriterien, welche Schule als "nächstgelegene" gilt, großzügiger ausgelegt werden. Das Ministerium kündigte an, sich mit dem Inhalt intensiv auseinanderzusetzen.